世界盃2022︱「全場最佳球員」專益大名　莊家決定唔玩

今屆世界盃賽後的每場最佳球員，都是由球迷透過網上投票選出，因此不少具名氣的球員先後獲選，當中包括比利時的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與威爾斯的加利夫巴利（Gareth Bale）。英國傳媒就報道，由於這種方式引發的問題，有博彩公司決定取消這個獎項的投注。
英國的《每日郵報》報道，由於獎項在網上投票決定，並發現會在社交媒體上有帳號發布呼籲球迷為某位球星投票，因此令獎項有受操縱的可能。報道指，這些帳號本身有數以萬計的追隨者，部份更附有投票方式的短片，教導網民註冊投票，相信這些帳號背後有職業賭徒控制，並藉此影響結果以在博彩公司中圖利。
在比利時對加拿大的比賽，迪布尼就意外地成為最佳球員，他在得獎後也指：「我不認為我踢得很好，我不知道憑甚麼取得這個獎。這或者只是我的名氣吧。」
C朗得獎令博彩公司賠逾千萬
報道指出，由於這個獎項對大名球星有利，有關的投注金額已由最初約10萬英鎊（約93.53萬港元）增加至上周四（24日）的20萬英鎊（約187.06萬港元），因此一些博彩公司也調低獎項的賠率，甚至有部份已關閉這項目。報道指出，在上星期葡萄牙對加納一仗，就有大額投注基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），令部份博彩公司要賠100萬至150萬英鎊（約935.20萬至1,402.80萬港元）。
不過在巴西對塞爾維亞一仗，有戶口曾表示已對尼馬（Neymar）投下70票，不過結果因為尼馬傷出，加上李察利臣（Richarlison）的金球，而令他們無法獲勝。
而英國的天空博彩與威廉希爾已經在周末起取消有關的投注。天空博彩回應傳媒指：「我們持續監察我們所有市場的表現，並在有關事件中作出合適的交易決定，從這個市場中抽出。」而國際足協亦表示有留意有關情況，但未有作出行動。