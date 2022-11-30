世界盃2022︱「全場最佳球員」專益大名　莊家決定唔玩

今屆世界盃賽後的每場最佳球員，都是由球迷透過網上投票選出，因此不少具名氣的球員先後獲選，當中包括比利時的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與威爾斯的加利夫巴利（Gareth Bale）。英國傳媒就報道，由於這種方式引發的問題，有博彩公司決定取消這個獎項的投注。

英國的《每日郵報》報道，由於獎項在網上投票決定，並發現會在社交媒體上有帳號發布呼籲球迷為某位球星投票，因此令獎項有受操縱的可能。報道指，這些帳號本身有數以萬計的追隨者，部份更附有投票方式的短片，教導網民註冊投票，相信這些帳號背後有職業賭徒控制，並藉此影響結果以在博彩公司中圖利。

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在比利時對加拿大的比賽，迪布尼就意外地成為最佳球員，他在得獎後也指：「我不認為我踢得很好，我不知道憑甚麼取得這個獎。這或者只是我的名氣吧。」