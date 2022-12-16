世界盃2022︱冷氣比賽疑凍親球員　法國再有球員不適

今屆世界盃因為在沙漠地帶的卡塔爾舉行，因此球場的其中一個賣點就是冷氣開放。然而吹風的位置受到球員及教練的批評，早前巴西已指出有球員因此受冷風吹至不適，而日本亦有主將久保健英亦因此患病，至於決賽的法國隊，亦再多一名球員被「吹到病」。

法國早前已有拉比奧特（Adrien Rabiot）以及烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）因為不適，而要在對摩洛哥的比賽缺陣。主帥的迪甘斯（Didier Deschamps）在周四（15日）的訓練證實，京士利高文（Kingsley Coman）因為發燒而缺席球隊的訓練。

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