世界盃2022︱冷氣比賽疑凍親球員　法國再有球員不適

今屆世界盃因為在沙漠地帶的卡塔爾舉行，因此球場的其中一個賣點就是冷氣開放。然而吹風的位置受到球員及教練的批評，早前巴西已指出有球員因此受冷風吹至不適，而日本亦有主將久保健英亦因此患病，至於決賽的法國隊，亦再多一名球員被「吹到病」。
法國早前已有拉比奧特（Adrien Rabiot）以及烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）因為不適，而要在對摩洛哥的比賽缺陣。主帥的迪甘斯（Didier Deschamps）在周四（15日）的訓練證實，京士利高文（Kingsley Coman）因為發燒而缺席球隊的訓練。
迪甘斯表示：「高文今早有點發燒。在多哈，氣溫有點下降，而你還在長時間開冷氣。我們有部份人出現感冒的症狀。Dayot（烏柏美卡奴）在對英格蘭後好快感到不妥。當你用力過度就會發生，你身體變弱，令你容易感染病毒。我們已採取所有需要的預防措施，我們嘗試令它不會擴散，不過病毒當然是會傳染，而我們需要採取措施應對。」
球員批球場冷氣致病
其實在之前，巴西與日本都受到同樣問題困難，其中巴西的安東尼馬菲奧斯（Antony）已指出球場的冷氣系統是其中一個原因。迪甘斯就期望，3名傷兵可以趕及周日（18日）對阿根廷前病癒。