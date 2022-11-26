世界盃2022︱利雲杜夫斯基首個入球　波蘭2:0擊敗沙特

首戰爆冷的沙特阿拉伯，在C組第2場的比賽面對東歐的波蘭。不過波蘭在射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）的一傳一射，加上門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）的連橫撲救之下，最終以2:0擊敗沙特阿拉伯，在2戰取得1勝1和，暫時在分組領先。

上仗爆出今屆首個大冷門的沙特，在今仗面對首場失分的波蘭，採取較多的主動。相反波蘭就以硬朗的防守迎戰。上半場19分鐘內就已經有3名球員領黃牌警告。然而依靠兩邊突破及長傳的波蘭，在39分鐘打破僵局，門將施捷斯尼長傳予右路後，再長傳予前線的隊友，效力英超的馬迪卡殊（Matty Cash）再放高波入禁區，雖然利雲杜夫斯基未能攻門，不過他修正後回傳予施連斯基（Piotr Zielinski）起腳勁射，為波蘭取得領先。

施捷斯尼末段連橫撲救

落後的沙特在完半場前亦取得扳平的黃金機會，球證指波蘭球員禁區內踢跌對手。翻看VAR後決定判予12碼。沙特由沙林艾杜沙利（Salem Al-Dawsari）主射，施捷斯尼先撲出，雖然艾比歷（Mohammed Al-Breik）衝前想補中，但又被施捷斯尼擋出，波蘭半場領先1:0。