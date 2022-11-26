世界盃2022︱利雲杜夫斯基首個入球　波蘭2:0擊敗沙特

首戰爆冷的沙特阿拉伯，在C組第2場的比賽面對東歐的波蘭。不過波蘭在射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）的一傳一射，加上門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）的連橫撲救之下，最終以2:0擊敗沙特阿拉伯，在2戰取得1勝1和，暫時在分組領先。
上仗爆出今屆首個大冷門的沙特，在今仗面對首場失分的波蘭，採取較多的主動。相反波蘭就以硬朗的防守迎戰。上半場19分鐘內就已經有3名球員領黃牌警告。然而依靠兩邊突破及長傳的波蘭，在39分鐘打破僵局，門將施捷斯尼長傳予右路後，再長傳予前線的隊友，效力英超的馬迪卡殊（Matty Cash）再放高波入禁區，雖然利雲杜夫斯基未能攻門，不過他修正後回傳予施連斯基（Piotr Zielinski）起腳勁射，為波蘭取得領先。
施捷斯尼末段連橫撲救
落後的沙特在完半場前亦取得扳平的黃金機會，球證指波蘭球員禁區內踢跌對手。翻看VAR後決定判予12碼。沙特由沙林艾杜沙利（Salem Al-Dawsari）主射，施捷斯尼先撲出，雖然艾比歷（Mohammed Al-Breik）衝前想補中，但又被施捷斯尼擋出，波蘭半場領先1:0。
換邊後雖然沙射仍是佔上風的一隊，但波蘭仍偶有反擊的機會，其中利雲杜夫斯基一次攻門僅僅中柱，已為沙特防線響警號。而沙特本身都有多個追平良機，但是面對施捷斯尼神勇表現下，無法如上仗般順利。
利雲杜夫斯基終於在世盃取得入球
直到82分鐘，從未在世界盃取得入球的利雲杜夫斯基把握對手防線的失誤，單刀為波蘭射成2:0，而這亦是這位34歲射手首個世界盃的入球。而利雲杜夫斯基之後再有多一個入球良機，不過他今次笠射被門將的艾奧華斯（Mohammed Al-Owais）擋到，加上艾加南（Sultan Al-Ghanam）解圍，令波蘭未再取得入球。最終波蘭僅以2:0擊敗沙特。
贏波的波蘭目前以4分在分組領先，而波蘭最後一仗會對阿根廷。至於沙特最後一仗會對墨西哥。