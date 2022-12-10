世界盃2022｜加時激戰各入一球 克羅地亞互射12碼挫巴西晉4強

世界盃8強上演，巴西與克羅地亞激戰至加時各入一球，兩軍要以互射12碼分勝負，最終克羅地亞憑今場「上身」的門將利華高域再立功，擊敗對手晉級。克羅地亞4強將鬥荷蘭與阿根廷的勝方。

翻查往績，巴西4次面對克羅地亞未嘗落敗，錄3勝1和的佳績；其中3次在世界盃對壘2勝1和。兩軍開賽後一輪試探，到12分鐘克羅地亞找到第一個較近磅的攻門機會，比列錫接應右路傳中攻門「食唔正」。巴西面對克羅地亞佈防耐心尋找機會，19分鐘雲尼斯奧斯祖利亞變速與隊友「one-two」再射門省中人。巴西在運動戰找不到明顯機會，41分鐘尼馬罰球射中省中人牆稍稍改變方向，克羅地亞門將利華高域輕鬆沒收。兩軍半場踢成0：0。

下半場，巴西加快節奏，右路傳中克羅地亞守將加華迪奧加一腳險擺烏龍，門將利華高域反應夠快用腳擋出。轉個頭到左路攻勢，雲尼斯奧斯祖利亞想與尼馬撞牆，但尼馬接到皮球後背門夾硬轉身起腳省中人。之後不論是尼馬54分鐘接應直線攻門、盧卡斯柏基達66分鐘的近射、尼馬於75分鐘在差不多位置起腳，還是80分鐘盧卡斯柏基達禁區外施射，均被利華高域一一化解；利華高域單計法定時間90分鐘已救8球。克羅地亞捱過巴西狂攻，兩軍進入加時。

尼馬比利並列巴西入球王

巴西在加時仍然佔得主動，克羅地亞在101分鐘由莫迪歷策動反擊分左路，柏高域以一敵二精彩扭過對手傳中，但波索域射門一飛沖天。巴西終於在補時階段打破僵局，尼馬與隊友配合搓入禁區，順勢推過利華高域後抽入，巴西領先1：0。這是尼馬為巴西攻入第77球，追平比利的紀錄。防守大半場的克羅地亞嘗試反撲，在115分鐘一次反擊由柏高域左腳射入扳平。巴西在最後一擊的射門再被利華高域救出，雙方要以互射12碼分勝負。

克羅地亞先射，尼高拉華錫抽中間入網，至於巴西洛迪高高斯首輪施射被利華高域救出。克羅地亞的史坦尼錫再射中間入網，巴西卡斯米路施射利華高域捉到路照入。莫迪歷第三輪施射，艾利臣比加捉錯路，克羅地亞頭3輪均射入。巴西在第4輪中柱，克羅地亞互射12碼以4：2擊敗巴西晉級。