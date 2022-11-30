世界盃2022｜加普連續三場入波 荷蘭塞內加爾攜手晉線 卡塔爾成史上首個零分主辦國

世界盃A組最後一輪分組賽，荷蘭在最後一場分組賽控制戰局下，以2：0輕取主辦國卡塔爾，與同時間以2：1擊敗厄瓜多爾的塞內加爾攜手晉級16強。其中「橙衣軍團」的加普入場再有進帳，今屆暫時攻入3球的他追平了告魯夫的紀錄。
加普又入波睇齊名宿告魯夫
23歲的加普今屆表現搶鏡，首兩仗已攻入兩球。盛傳獲得利物浦和曼聯青睞的他，賽前直言受寵若驚之餘強調會先專注比賽。他在A組最後一場鬥卡塔爾，果真再展其靈活和具把握力的特質，於25分鐘為荷蘭打開紀錄，並以1球領先返更衣室。
下半場荷蘭僅用了4分鐘便擴大比數，迪比接應右路傳中近射被卡塔爾門將擋出，兩名守將禮讓地欲解圍之際，法蘭基迪莊後上補中。比賽末段，貝侯斯的遠射中楣角，差點將戰果改寫為3：0。最終荷蘭以2：0擊敗卡塔爾，以首名晉級16強。值得一提的是，上半場為荷蘭先開紀錄的加普，在決賽周的三個入球，已追平名宿告魯夫的紀錄。此外，加普也成為世界盃決賽周第二名在三場分組賽都取得入球的球員。
塞內加爾險勝厄瓜多爾晉級
同組另一場，今場必須取勝才保晉級機會的塞內加爾戰意十足，甫開賽即對厄瓜多爾狂追猛打。開賽僅3分鐘，伊祖沙古爾門前勁射不中目標。8分鐘，塞軍的保拿爾迪亞直線傳予伊利文尼戴耶起腳，僅僅斜出。戰至臨完半場前階段，塞內加爾博得12碼，效力屈福特的伊斯美拿沙亞一蹴而就，塞軍領先1：0完半場。
與上場對荷蘭相比，今場厄瓜多爾的攻勢多拖泥帶水，並未能做出太多有威脅的攻門。戰情一直膠著至68分鐘，厄瓜多爾利用角球攻勢，憑伏兵遠柱的摩西斯卡些度撞射得手，追平1：1。僅2分鐘後，塞內加爾同樣憑著死球攻勢，由隊長高列巴尼建功，塞軍再度領先。最終雙方再無紀錄，塞內加爾以2：1擊敗厄瓜多爾。
卡塔爾成為史上首個0分主辦國
Ａ組最後的小組形勢，荷蘭以7分獲得小組首名，塞內加爾則以6分壓過厄瓜多爾次名出線。至於卡塔爾3戰全敗包尾出局，他們更成為世界盃史上首支以0分「畢業」的主辦國。