世界盃2022︱十個冷知識 足球員點解吐口水？C朗美斯儀式感各異

娥眉月有乜用？
禁區外的半圓形娥眉月有乜用？答案係十二碼時，除操刀者外所有球員要離球十碼，即要身處娥眉月才符合球例。
VAR咪去廁所
球證用手對空氣畫一個電視框，代表最重要的時刻。VAR即Video Assistant Referee（視像助理裁判），當入球、十二碼、直接紅牌、錯誤確認身份等情況有爭議時，身處VAR房的VAR球證會以慢鏡向球證提出建議。呢個時候千萬唔好去廁所，如果唔係分分鐘錯過全場唯一入球。
由外到內，再由內去返外演技
足球場上，最大機會入球的是12碼，約有76%入球率。因此球員都紛紛殺入禁區，尋求被對方球員踢跌的機會。當中巴西球員尼馬經常被踢中後自轉720甚至更多，加上一臉痛苦掩面表情，演活了史坦尼斯拉夫斯基的金句：「痛嚟講呢，應該係由外到內，再由內去返外的。」
足球界狼人
足球用腳踢傷對手不奇，咬傷對手又如何？烏拉圭前鋒蘇亞雷斯職業生涯中最少3次咬對手，當中2014年曾咬傷意大利後衛。國際足協後來修例把咬人列為紅牌行為，令這一條球例成為「蘇亞雷斯球例」。
交換球衣
球場英雄地，有機會與球星交手，足球員傳統是與偶像或表現出色的球員交換球衣。當中阿根廷的球衣管理員曾透露，美斯因不想別人失望，在兩場國際賽期間準備了650件球衣，即平均一場325件，相當誇張。
美斯的儀式感
阿根廷球星美斯出道以來罰球技術愈來愈精準，已在各項賽事射入60次罰球。他的射罰球儀式感是以兩手擺定足球，退後兩步深呼吸，球證吹雞後起腳。
C朗拿度小習慣
C朗拿度比賽前，必定先用右腳誇入草地白界內。有傳源自葡萄牙諺語「entra com a direita」，即Enter with the right。
足球員成日吐口水？
點解足球員吐口水，又唔見籃球員或其他運動咁做？生物學角度，劇烈運動時更常用口呼吸，產生更多黏液與口水。後來口腔的水分蒸發，黏液更濃，或會影響呼吸。而籃球換人及暫停較密、加上場地問題不會把口吐在場上，而足球停頓較長，較難到場邊飲水，因此常見足球員吐口水。
球襪穿窿？
威爾斯球星加里夫巴利及英格蘭的沙卡的長襪，不時破爛不已，究竟係窮定品質差？非也，二人都不想小腿被束得太緊，因此主動剪幾個窿。
躺平人牆
朗拿甸奴及美斯等罰球專家，不時襯防守方人牆跳起時射地波而入。但近年有球隊改良了人牆排法，安排一人躺平，即刻擋到地波又得，得咗。