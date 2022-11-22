世界盃2022︱十個冷知識 足球員點解吐口水？C朗美斯儀式感各異

球證用手對空氣畫一個電視框，代表最重要的時刻。VAR即Video Assistant Referee（視像助理裁判），當入球、十二碼、直接紅牌、錯誤確認身份等情況有爭議時，身處VAR房的VAR球證會以慢鏡向球證提出建議。呢個時候千萬唔好去廁所，如果唔係分分鐘錯過全場唯一入球。

足球場上，最大機會入球的是12碼，約有76%入球率。因此球員都紛紛殺入禁區，尋求被對方球員踢跌的機會。當中巴西球員尼馬經常被踢中後自轉720甚至更多，加上一臉痛苦掩面表情，演活了史坦尼斯拉夫斯基的金句：「痛嚟講呢，應該係由外到內，再由內去返外的。」

由外到內，再由內去返外演技

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足球用腳踢傷對手不奇，咬傷對手又如何？烏拉圭前鋒蘇亞雷斯職業生涯中最少3次咬對手，當中2014年曾咬傷意大利後衛。國際足協後來修例把咬人列為紅牌行為，令這一條球例成為「蘇亞雷斯球例」。

交換球衣

球場英雄地，有機會與球星交手，足球員傳統是與偶像或表現出色的球員交換球衣。當中阿根廷的球衣管理員曾透露，美斯因不想別人失望，在兩場國際賽期間準備了650件球衣，即平均一場325件，相當誇張。

美斯的儀式感

阿根廷球星美斯出道以來罰球技術愈來愈精準，已在各項賽事射入60次罰球。他的射罰球儀式感是以兩手擺定足球，退後兩步深呼吸，球證吹雞後起腳。