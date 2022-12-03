世界盃2022｜半力巴西爆冷負喀麥隆 瑞士反勝塞爾維亞搭上16強尾班車

世界盃G組最後一輪分組賽，巴西今場派出多名副選下，爆冷以0：1不敵喀麥隆，幸仍保住首名出線。至於瑞士則以3：2反勝塞爾維亞，壓過對方以次名晉級16強。

14分鐘，馬天尼利化身「飛將軍」，接應長傳頭槌攻門，被喀麥隆門將艾巴斯救出。22分鐘，費特在禁區接應加比爾捷西斯的二傳，轉身射門高出。34分鐘，年屆39歲的老將丹尼爾艾維斯主射罰球，僅僅高出。38分鐘，安東尼於禁區內「招牌式」扣大位起腳，再一次過不了艾巴斯。補時階段，馬天尼利再禁區頂起腳不果；喀麥隆立即作出回應，麥比奧莫的頭槌被艾達臣摩拉斯救出，半場兩隊踢成0：0。

換邊後巴西繼續狂攻，馬天尼利左路起腳施射，再被艾巴斯救出。艾巴斯繼續「上身」，三番四次將巴西的攻門化險為夷。84分鐘，後備入替的拉芬夏右路傳中，入楔的般奴古馬雷斯竟然射斜。戰至補時階段，喀麥隆作出反擊，隊長阿布巴卡接應傳中頂入，他入球後因脫下球衣慶祝，領下第二張黃牌被趕離場。

瑞士反勝塞爾維亞晉級

塞爾維亞要擊敗瑞士才能獲出線資格，他們一度如願。塞爾維爾雖然在20分鐘先失守，被瑞士的梳頓沙基利攻破大門，但之後有憑阿歷山大米祖域和杜辛華荷域，在 26及35分鐘各建一功反超前瑞士。此時另一場巴西和喀麥隆仍然是0：0，令塞爾維亞反壓喀麥隆和瑞士升上次名。但塞爾維亞這個夢只消9分鐘就被叫醍。瑞士憑比列安保路接應施雲韋迪馬的右路傳中，政破塞爾維亞門將雲查米連高域沙域的十指關。兩軍半場踢成2：2。

下半場開賽僅3分鐘，瑞士更取得領先，列姆富拿攻入反超前一球。塞爾維亞之後狂攻不果，完場前差點失球，瑞士的法斯拿特獲得單刀機會，但被出迎極快的米連高域封到。瑞士維持3：2的比數完場，以3戰2勝1負得6分獲得G組的次名，與巴西攜手出線。瑞士將會對H組首名葡萄牙，巴西則鬥南韓。