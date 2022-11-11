世界盃2022｜「半馬之王」捧荷蘭

足球，我好信數據，長期又穩定就唔敢逆向思維。雖然巴西對上一次攞冠軍係2002年，之後4屆全部三甲不入，但合計呢5屆佢哋全部小組首名出線；今屆Ｇ組對手係兩支二線歐洲隊瑞士、塞爾維亞，同埋對上4屆兩次唔入決賽周、兩次小組全敗包尾嘅喀麥隆。有貨賣唔使就住踢，巴西球星輪住踢都夠直落贏3場，點會怕首名晉級，最緊要做好爭霸氣勢，獅子撲兔格，準決賽就算遇阿根廷都唔怕。博次名，我唔會揀有老態嘅瑞士，分組賽賣點係鋒力行先，塞爾維亞勁多當打兵又有「前鋒雙霸」阿歷山大米祖域同杜辛華荷域；第一場就算輸畀巴西，之後掃低其餘2隊，呢條「巴、塞」Q有2.75倍，抵玩。

另一組我博睇波至愛、以往盛產名將嘅荷蘭，近5屆連同上屆雖然有2次入唔到決賽周；但其餘3屆有2次攞小組首名、1次第2，最後仲攞到1亞1季，唔輸蝕巴西嘅「半馬之王」。「橙軍」今屆A組對住主辦國卡塔爾、南美二線兵厄瓜多爾同啱啱冇咗「非洲天王」文尼嘅塞內加爾。呢班「荷蘭橙」近年喺外圍賽同今年歐國聯已發狂係咁入波，贏波率極高；最緊要班波除咗利記中堅VVD外，冇乜大哥，小將博上位中，唔會再玩內訌，贏冠軍就難啲，虎入羊群，先博一條「巴、荷」首名互串，再揀卡塔爾做A組次名同荷蘭串Q，落緊飛有6.2倍啱數。主辦國近屆除咗南非外，其餘全入次圈，自己整冷氣球場喎，你話邊個最先適應呢？

想跑好一個「全馬」，真係要有充足準備，為咗令自己更努力練跑，先報咗下月一個半馬比賽，俾自己練好條氣，向更遠嘅路進發。逆天行話恨贏錢請食鵝媽卡些；我嚟緊為比賽，就連啤酒花生送世盃都唔多敢，博半程2組首名同2條「連贏」收錢先，入貨多掃幾枝至愛嘅鮮榨橙汁，賀愛隊「荷蘭橙」入淘汰賽繼續走遠啲，人生心足啦。波神

冷敲哥斯達黎加食「鵝媽卡些」 嗰日晏晝我經過加連威老道，見到成條街十室九空，但係轉角位一間兩餸飯就超多人排隊，仲見到經紀陳喺度買緊飯。佢認得我，仲好唏噓咁同我講，話佢已經6個月都冇開單，遲啲真係兩餸飯都食唔起。

我就勸佢，唔好咁悲觀，做人要向前望。無論一個人同一個城市，有危就有機，絕處可以逢生嘅。你睇上年，個個都跟「木頭姐」買科技股；或者誤信成日做某財經雜誌封面嘅師奶偶像「方向叔」買股票，你今年就真係要一碟兩餸飯分開兩餐食。反而03年沙士同08年金融海嘯，IFC天台排晒長龍，人人最灰嘅時候，反而就係入市機會。所以阿叔最相信就係「相反理論」。呢個世界點運行，唔係一般凡夫俗子可以諗得到嘅。

好彩就快到世盃，大家可以放低殘酷嘅現實，轉移吓視缐。大家唔知有冇留意，歷屆世盃分組賽爆冷好多，去到十六強之後相對較少。點解？第一，強隊分組賽唔使每一場搏盡，其實攞第二都可以出線。另外一個原因就係啲強隊例如巴西、阿根廷、德國、法國等，佢哋啲球星係五大聯賽主力，喺所屬聯賽同歐聯都搏到殘晒；而且佢哋梗係最後一刻先返國家隊集訓，頭幾場都尚未磨合，專注力又不足。反而一啲二、三缐國家隊，世盃就係佢哋球員搏上位嘅舞台，仲唔同你搏盡？所以你睇上屆德國可以輸比泡菜0比2，阿根廷就被克羅地亞炒3蛋。所以分組賽係爆冷溫床，呢個亦係我逆天行搵食之時。

天行喺度介紹一支係分組賽實力同賠率錯配、冇乜人留意嘅「優質股」俾大家；呢支就係喺2014年先後壓過烏拉圭、意大利同英格蘭，以小組首名晉級嘅神奇球隊哥斯達黎加。呢支球隊當年仲淘汰埋希臘打入8強。最後同荷蘭激戰120分鐘，互無紀錄，只係互射12碼被淘汰出局。