世界盃2022｜南韓出線形勢極被動 鬥葡萄牙必須取勝

南韓分組賽出線形勢圖 南韓 vs 葡萄牙 加納 vs 烏拉圭 賽果 加納勝 和 烏拉圭勝 南韓勝 出局 計算得失球 計算得失球 南韓和 出局 出局 出局 南韓負 出局 出局 出局

贏之餘要寄望加納失分 由C朗領軍的葡萄牙在H組篤定出線，另一個出線席位由加納、南韓和烏拉圭爭奪，3隊均仍然有機會。次席得3分的加納、第3名的南韓和暫時包尾烏拉圭的得失球差依次為0、-1、-2，相當接近。南韓出線的首要條件是擊敗葡萄牙，一失分就肯定出局；第二個條件是要寄望另一場加納會失分，加納和波或者烏拉圭取勝，都會出現南韓與另一隊同得4分的情況，此時就要計算得失球。因此，南韓今場要爭取擊敗葡萄牙之餘，還要力爭得失球。

若計算得球及對賽不利南韓 日前C組出現一度要計算紅黃牌的刺激局面，以H組的情況來說，由於沒可能出現3隊同分的局面，因此兩隊同分的話依次計算得失球、入球、對賽成績、公平競技分，最後是抽籤。這對於南韓不利，因為他們入球以2vs5落後加納，上場對賽亦以2：3不敵對手。至於南韓與烏拉圭比較，入球為2vs0，對賽成績是0：0。黃牌方面，南韓、加納、烏拉圭依次為3面、6面、3面，3隊均沒有紅牌。