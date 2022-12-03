世界盃2022｜南韓完場後手機睇直播煎熬9分鐘 孫興民：等待這一刻很久了

當球賽進行到90分鐘31秒，孫興民直線，黃喜燦將皮球送入網窩，延續了南韓在今屆世界盃之旅。他們以2：1擊敗葡萄牙後，完場後還要經歷9分鐘煎熬才能盡情慶祝，但這些都是值得的。孫興民在賽後表示：「這一刻，我等待很久了。」

得球壓過烏拉圭

完場哨聲一響，南韓球員和球迷瘋狂慶祝，但很快地，理智回來了。南韓以2：1擊敗葡萄牙後，與烏拉圭同得4分；當時烏拉圭以2：0領先加納。這意味著南韓與烏拉圭的得失球差同樣為0，韓國以得球暫時壓過烏拉圭，但只要烏拉圭將皮球放入網窩，後者的得失球差就會以1 vs 0反壓南韓。全場南韓球員和球迷很快地收起激情，動作一致——拿出手機看另一場直播。烏拉圭由於上半場補時8分鐘令下半場稍延開賽，因此南韓完場時，烏拉圭才剛進入下半場補時階段。

這對於南韓全國上下，大概是最長的9分鐘，從電視畫面可見眾人神情緊張，有人雙手合十祈求烏拉圭與加納保持2：0的比數完場。烏拉圭最後一擊，在30碼獲得一個絕佳的罰球機會！隨著罰球不入，球證鳴笛完場，南韓球員可以鏟草慶祝了！