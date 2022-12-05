世界盃2022︱南韓若挫巴西 每將多獲2億韓圜 銀彈攻勢圖爆冷

南韓反勝C朗拿度在陣的葡萄牙，H組次名身份殺入世界盃16強，一眾南韓國腳因此財源滾滾來。只要他們明晨（16日）爆冷擊敗巴西，每名球員最少多獲2億韓圜。

孫興民為首的南韓不被看好，被認為是16強最少機會晉級一隊。（美聯社）

《體育朝鮮》報道，南韓足協定下獎金制度，打入世界盃分組賽已令每名入選球員取得2000萬韓圜（約12萬港元），每場和波每人獲1000萬韓圜（約6萬港元），贏波則3000萬韓圜（約18萬港元）。南韓晉級16強多添1億韓圜（約60萬港元），即目前孫興民、曹圭成、黃喜燦、黃仁範等，每人已獲1.6億韓圜（約96萬港元）。

南韓在12月6日凌晨3時鬥巴西，若再過一關，每名球員加碼獎金高達2億韓圜（120萬港元）。不過美國數據分析公司Gracenote，指南韓在16強中晉級機會最低，只有23%。

至於日韓兩支亞洲球隊齊晉世界盃16強，成為一時熱話。但南韓新星曹圭成卻對日本感覺一般︰「我們不是因為看到日本晉級，才有必須出線的想法。事實上我很討厭討論到日本晉級，無論如何南韓本來就應該晉級的。」

6月友賽 巴西大勝南韓

巴西曾在友賽與南韓7次對賽，巴西6勝1負，當中今年6月巴西憑尼馬梅開二度，加上李察利臣、古天奴及捷西斯加比爾入球，以5︰1大勝黃義助入波的南韓。