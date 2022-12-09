世界盃2022︱卡卡批巴西人對朗拿度欠尊重：當他只是個肥佬

卡卡表示：「雖然這樣說很奇怪，不過很多巴西人都不支持巴西隊。有時候會這樣，如果你在這裡見到朗拿度行過，你可能會『哇』，他在這裡有點與別不同。但是在巴西，他就只不過是一個在街上行過的肥佬。當然，還有很多巴西人喜歡朗拿度，我也喜歡朗拿度，但他在巴西得到的尊敬與海外是很不同，我覺得國外對他的尊重多過巴西。」 已經46歲的朗拿度，至今仍是球壇的偉大人物，近期也不時在世界盃的貴賓室內出現。他在1994年首次出戰世界盃，但當時只是大後備，不過至2002年就與朗拿甸奴（Ronaldinho）等主力，協助巴西奪得世界盃冠軍。朗拿度過去效力過巴塞隆拿、國際米蘭及皇家馬德里等歐洲豪門，而目前是西甲華拉杜列的老闆。