世界盃2022︱卡卡批巴西人對朗拿度欠尊重：當他只是個肥佬

前巴西國腳的卡卡（Kaka）在接受歐洲一個媒體的訪問時，他指巴西人對巴西隊其實並不是那麼支持，而且對巴西名將的朗拿度（Ronaldo）的支持也比不上外國。
曾經在1994年及2002年，為巴西取得兩次世界盃冠軍的「大哨」朗拿度，雖然現在已是一個「大肥佬」，但他在球場的表現仍為人津津樂道。不過，曾與大哨當隊友的卡卡，在接受BeIN Sports的訪問時，批評巴西人不支持巴西之餘，也對朗拿度不夠尊重。
卡卡表示：「雖然這樣說很奇怪，不過很多巴西人都不支持巴西隊。有時候會這樣，如果你在這裡見到朗拿度行過，你可能會『哇』，他在這裡有點與別不同。但是在巴西，他就只不過是一個在街上行過的肥佬。當然，還有很多巴西人喜歡朗拿度，我也喜歡朗拿度，但他在巴西得到的尊敬與海外是很不同，我覺得國外對他的尊重多過巴西。」
已經46歲的朗拿度，至今仍是球壇的偉大人物，近期也不時在世界盃的貴賓室內出現。他在1994年首次出戰世界盃，但當時只是大後備，不過至2002年就與朗拿甸奴（Ronaldinho）等主力，協助巴西奪得世界盃冠軍。朗拿度過去效力過巴塞隆拿、國際米蘭及皇家馬德里等歐洲豪門，而目前是西甲華拉杜列的老闆。