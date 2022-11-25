世界盃2022︱卡塔爾又阻記者採訪　阿根廷電視台訪問球迷被打斷

在世界盃賽事之前，有丹麥記者在進行直播時遭當地保安人員阻撓，事後卡塔爾當局雖然道歉，但同樣的事情在比賽展開後又再發生，應驗了丹麥記者當日的質疑。而今次輪到阿根廷的一個電視台，正準備在當地訪問一個阿根廷球迷感想時，被一位官員阻止拍攝。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

阿根廷電視台十三頻道的記者Joaquin Alvarez，正準備訪問一位坐在輪椅上的阿根廷球迷感想時，突然被一名卡塔爾男子阻止。Alvarez與拍攝隊伍之後被迫停止拍攝，而他們之後返回車上後，在車尾進行報道，指他們被迫離開那個地方，並被指他們身處的是「私人地方」。

Alvarez拍攝的地區是位於多哈外圍的一個商住區，為應付都市的擴展而在2010年建成。Alvarez表示，男子指他們的拍攝需要官方申請，他指自己還擔心過可能被收監：「我一度覺得很害怕，我以為他們打算將我送入監獄。那個阻止我們拍攝的男人，在一輛客貨車上走出來，然後非常粗野的說我們不能拍攝，因為那是私人地方。我告訴他，我們是來展示一些美好的事，不過他還是告訴我要走，甚至一度想拿走我們的器材。」

記者感事件不公

Alvarez之後在社交媒體表示：「我們有一次的不愉快經歷，這件事完全是不公平，因為我們所有人都拿了批准，而且一切都跟着要求。」雖然卡塔爾希望透過世界盃說好卡塔爾故事，不過早前的丹麥記者已質疑，當局究竟是不是已經告知所有前線人員有關的守則，又指類似的事件可能在世界盃期間不斷發生，而不過是完成首輪分組賽，就已經真的發生。