世界盃2022︱卡塔爾場內的日本軟實力　科威特女團粉帶女神頭巾打氣

日本次文化在全世界都受到歡迎，即使去到中東其實也不例外。一位科威特人就藉便利到卡塔爾觀戰，而他竟然帶同了日本女團日向坂46的成員影山優佳的支援頸巾入場。

這位叫Hamad的科威特男子，除了是位球迷，同時也迷上了日本女團日向坂46。雖然本身在科威特居住，但也為了看偶像而學習日語。今次在世界盃期間，他展示了自己買了3張比賽門票，當中就包括日本對哥斯達黎加的比賽。

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Hamad前往卡塔爾的旅程，還帶上了3條日向坂46的頸巾，其中一條是成員影山優佳的名字。而影山優佳本身也是位球迷，因此在日本電視台擔任足球節目的主持。影山優佳本身亦考取了日本第4級球證的牌照，可以在地區賽事中執法，而因為她對足球的認知，令她在今屆賽事被雜誌稱為「勝利女神」。在日本網上傳媒的一次調查，問讀者究竟想與誰人一同看球，她力壓3位日本前國腳內田篤人、本田圭佑以及中田英壽，成為男性之中點名要一起看球的伴侶。