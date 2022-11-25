世界盃2022︱卡塔爾成最弱東道主　1:3負塞內加爾幾定出局

今屆世界盃的東道主卡塔爾，在完成兩輪分組賽已幾乎可以肯定出局。在今日（25日）第2場賽事，卡塔爾主場再以0:2不敵塞內加爾，分組賽累積兩戰全敗，除非最後一仗擊敗荷蘭，否則肯定出局。

過去21屆世界盃，只有2010年的南非在分組賽未能出線，然而南非最終亦取得1勝1和1負的成績。在今仗的卡塔爾，雖然上半場表現與對厄瓜多爾一仗似有所改善，然而門將巴斯咸（Meshaal Barsham）的甩漏已為卡塔爾防線製造驚險。結果東道主到41分鐘終於失守，卡孝希（Boualem Khoukhi）解圍失敗，皮球落在保拿爾迪亞（Boulaye Dia）面前，迪亞輕鬆射入近柱，令塞內加爾半場領先1球。

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