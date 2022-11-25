世界盃2022︱卡塔爾成最弱東道主　1:3負塞內加爾幾定出局

今屆世界盃的東道主卡塔爾，在完成兩輪分組賽已幾乎可以肯定出局。在今日（25日）第2場賽事，卡塔爾主場再以0:2不敵塞內加爾，分組賽累積兩戰全敗，除非最後一仗擊敗荷蘭，否則肯定出局。
過去21屆世界盃，只有2010年的南非在分組賽未能出線，然而南非最終亦取得1勝1和1負的成績。在今仗的卡塔爾，雖然上半場表現與對厄瓜多爾一仗似有所改善，然而門將巴斯咸（Meshaal Barsham）的甩漏已為卡塔爾防線製造驚險。結果東道主到41分鐘終於失守，卡孝希（Boualem Khoukhi）解圍失敗，皮球落在保拿爾迪亞（Boulaye Dia）面前，迪亞輕鬆射入近柱，令塞內加爾半場領先1球。
蒙達利為卡塔爾「破蛋」
換邊不過3分鐘，卡塔爾迅速再輸一球。迪希路（Famara Diedhiou）接應角球頂入，塞內加爾將比數擴大至2球。卡塔爾在78分鐘避免了成為「三零部隊」的命運，後備上陣的穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari）接應隊友右路的傳中，近門頂入死角，為卡塔爾取得史上首個世界盃入球。
然而卡塔爾未能追近比數之餘，在84分鐘被班巴戴治（Bamba Dieng）攻入一球，令塞內加爾再擴大領先至3:1。卡塔爾之後有機會多入一球，只是阿巴卡廉哈辛（Abdelkarim Hassan）的射門僅僅出界，塞內加爾最終仍是以3:1的比數，擊敗卡塔爾。塞內加爾取得1勝1負，下仗與厄瓜多爾爭逐出線資格，而卡塔爾兩戰全敗，雖然未至於即時出局，但除非荷蘭在之後一仗輸給厄瓜多爾，而卡塔爾在最後一仗又能擊敗荷蘭，否則卡塔爾出局只是時間問題。