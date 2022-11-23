世界盃2022︱卡塔爾「彩虹恐慌症」　美國記者被扣留英國球迷帽遭沒收

LGBTQ+議題，在今屆卡塔爾世界盃一直是國際媒體的重點。外國傳媒就分別報道，已有記者及球迷因為穿上支持LGBTQ+代表的彩虹T裇及帽子，而被卡塔爾當局扣留及沒收物品。

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其中一宗事件發生在美國對塞內加爾的比賽，一名美國記者Grant Wahl穿上了一件彩虹T裇，他表示被當地的保安員扣留了半小時。該名美國記者指，自己原本打算入場觀看美國隊的首場比賽，不過當地保安指：「你需要換一件衫，這是不容許的。」Grant Wahl之後透露，在他於網上發帖文後，更被保安員搶去手機，而另一名《紐約時報》的記者也因為路過而被扣留。