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體育
2022-11-23 15:14:22

世界盃2022︱卡塔爾「彩虹恐慌症」　美國記者被扣留英國球迷帽遭沒收

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LGBTQ+的議題一直是卡塔爾世界盃的重點之一。(路透社)

LGBTQ+的議題一直是卡塔爾世界盃的重點之一。(路透社)

LGBTQ+議題，在今屆卡塔爾世界盃一直是國際媒體的重點。外國傳媒就分別報道，已有記者及球迷因為穿上支持LGBTQ+代表的彩虹T裇及帽子，而被卡塔爾當局扣留及沒收物品。

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其中一宗事件發生在美國對塞內加爾的比賽，一名美國記者Grant Wahl穿上了一件彩虹T裇，他表示被當地的保安員扣留了半小時。該名美國記者指，自己原本打算入場觀看美國隊的首場比賽，不過當地保安指：「你需要換一件衫，這是不容許的。」Grant Wahl之後透露，在他於網上發帖文後，更被保安員搶去手機，而另一名《紐約時報》的記者也因為路過而被扣留。

有英格蘭球迷穿上彩虹的英軍T裇。(美聯社)

有英格蘭球迷穿上彩虹的英軍T裇。(美聯社)

保安稱為保其個人安全

Grant Wahl之後表示，保安一度拒絕歸還手機，並在半小時的扣留後，才由一名高級保安員出來道歉以及放行。但其中一名保安員解釋，只是為了保護他免被場內的球迷襲擊。

不過在另一場比賽也發生同類事件。前威爾斯女國腳Laura McAllister，戴上一頂彩虹色的帽子，被球場的保安員沒收以及撕走其手機上的彩虹貼紙。

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