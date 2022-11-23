世界盃2022︱卡塔爾「彩虹恐慌症」　美國記者被扣留英國球迷帽遭沒收

LGBTQ+議題，在今屆卡塔爾世界盃一直是國際媒體的重點。外國傳媒就分別報道，已有記者及球迷因為穿上支持LGBTQ+代表的彩虹T裇及帽子，而被卡塔爾當局扣留及沒收物品。
其中一宗事件發生在美國對塞內加爾的比賽，一名美國記者Grant Wahl穿上了一件彩虹T裇，他表示被當地的保安員扣留了半小時。該名美國記者指，自己原本打算入場觀看美國隊的首場比賽，不過當地保安指：「你需要換一件衫，這是不容許的。」Grant Wahl之後透露，在他於網上發帖文後，更被保安員搶去手機，而另一名《紐約時報》的記者也因為路過而被扣留。
I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays 🌈 https://t.co/S3INBoCz89— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022
保安稱為保其個人安全
Grant Wahl之後表示，保安一度拒絕歸還手機，並在半小時的扣留後，才由一名高級保安員出來道歉以及放行。但其中一名保安員解釋，只是為了保護他免被場內的球迷襲擊。
不過在另一場比賽也發生同類事件。前威爾斯女國腳Laura McAllister，戴上一頂彩虹色的帽子，被球場的保安員沒收以及撕走其手機上的彩虹貼紙。
Our rainbow bucket hat. We are so proud of them, BUT news on the ground tonight is our welsh female supporters wearing them in #Qatar are having them taken off them, Not the men, just Women. @FIFAcom ARE YOU SERIOUS !!#LGBTQRights 🏴🏳️🌈🏳️⚧️#WeBelong | #NoPrideWithoutAll pic.twitter.com/bvo9y51WzG— The Rainbow Wall 🏳️🌈🏳️⚧️🏴 (@TheRainbowWall) November 21, 2022