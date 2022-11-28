世界盃2022｜卡拉馬歷「起孖」 克羅地亞大勝加拿大 加軍攻入今屆最快入球仍出局

世界盃F組分組賽，克羅地亞雖然先失一球，但憑著卡拉馬歷梅開二度，加上利華查和馬查錦上添花，以4：1大勝加拿大，除了將對方踢出局外，更升上小組榜首。

開賽僅一分鐘，加拿大即憑一記漂亮組織取得領先。今場擔任正選門將的米蘭波贊送出一記長傳，基利拉連控定後傳橫，接應的達莊保查蘭再傳中予入楔的艾方素戴維斯一頂破網。艾方素戴維斯除了頂入加拿大在世界盃史上首個入球外，這同時是今屆世界盃暫時最快開紀錄的入球。

如夢初醒的克羅地亞展開反擊，22分鐘，利華查接應高華錫的傳送於禁區內起腳，惟被對方守衛壓著未能發力。26分鐘，卡拉馬歷一度把皮球送入網窩，惜越位在先。這名31歲的前鋒其後接應比列錫的直線，於左路起腳射破米蘭波贊一關，狂攻下的克羅地亞終追成平手。「格仔軍團」得勢不饒人，上半場錯失多個機會的利華查在44分鐘接應直線勁射破網，克羅地亞反先2：1完半場。