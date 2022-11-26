世界盃2022｜史上最差主辦國 卡塔爾尚有數「紀錄」待破

卡塔爾於周五舉行的世界盃以1：3不敵塞內加爾，於分組賽兩戰皆北。雖然他們的世界盃之路尚未完結，但兩戰得0分的成績已肯定令他們成為史上最差的主辦國。不過低處未算低，他們尚有數個尷尬的世盃紀錄待破。

觀乎歷史上世界盃主辦國，最差成績為2010年的南非，當時他們三戰分別以1：1賽和墨西哥、0：3不敵烏拉圭以及2：1擊敗法國，三戰僅得4分於小組出局，成為首支不能出線淘汰賽的主辦國。而1994年的美國和2002年的日本均在16強出局，也是歷史上較差成績的主辦國。

卡塔爾尚有尷尬紀錄待破

由於荷蘭賽和厄瓜多爾，卡塔爾已肯定於小組出局。加上由於小組賽只剩一輪，在最多只能取得3分下，他們更肯定成為最差成績的主辦國。此外，還有更多的尷尬紀錄待卡塔爾打破：

史上首隊主辦國0分（達成條件為負荷蘭）

史上首隊主辦國不勝（達成條件為負/和荷蘭）

最少入球主辦國（目前1球，美國、南非3球）

得失球最差主辦國（目前-4球，巴西2014年-3球）

幸好，卡塔爾的穆罕默德蒙達利於今仗為球隊攻入一球，為國家隊取得「零的突破」，不至成為「三零部隊」。值得一提的是，上一次在世界盃決賽周成為「三零部隊」是2002的中國，當年他們三戰全負，一球不入。