世界盃2022︱名將之後都冇面畀　美國差點將雷拿踢走

貝希達在上周二（6日）出席一個當地的社區活動，並表示：「美國隊內有一位球員，明顯沒達到場內及場外的預期。26人當中的1人，很突出。作為球隊的職員，我們坐在一起數個小時，去思考應該怎樣處理這個球員。我們甚至已準備買機票送他回去，這顯示到底有多極端。」

美國主帥貝希達（Gregg Berhalter）在上周出席美國的一個活動，透露一位美國隊球員因為紀律問題，差點就在卡塔爾被趕走。有網站就估計，該球員是美國名將之後的基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）。

他再指：「我們之後的處理，是與這球員再談一次，談論的內容是他往後的行為。表明不能再有違規的行為，還有我們要他向整個團隊道歉，還要他說明究竟因為甚麼要道歉，這不是『各位，對不起』就算。」他指，球員之後接受建議，並向教練團隊致歉。

有美國的足球網站就指出，這個「問題」球員是基奧雲尼雷拿。而報道指，雷拿是差點被踢出隊，並且因此影響其上陣時間。貝希達回應ESPN時表示：「這是誰並不重要，重要是團隊要有清楚的標準，而他們在未達標準是會進行溝通。有時這種溝通有正面的影響和清晰的方向。」

對荷蘭下半場上陣

20歲的基奧雲尼雷拿是美國前國腳雷拿（Claudio Reyna）之子，其父曾在英超新特蘭及曼城效力，並過去112次代表國家隊上陣，是美國歷來第10多的球員。基奧雲尼雷拿在今屆獲選後，被指在練習賽及訓練表現欠佳，故他在對伊朗及威爾斯都未獲起用，而對英格蘭就上陣僅7分鐘，不過在對荷蘭一仗獲得整個下半場上陣。