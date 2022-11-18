世界盃2022｜呢隻「雞」可能係真傻

強隊首戰多 不勝或大敗

世盃雖冇爆冷冠軍，但分組賽出事嘅強隊，一向唔少。上屆2018年，4強由歐洲球隊包辦，但原來若以近3屆分組賽為例，有一個極大嘅共通點，就係分組賽出局嘅全部就係「大戶」歐洲列強！2010年法、意；2014年西、英、意及葡，以及上屆德國，全部死因都係第一場不勝甚至大敗。

今屆卡塔爾show time未知數好多，更啱我波神向難度挑戰。以今夏歐國聯A組做指標，3強法、德及英，踢得最曳，佢哋係真傻定扮懵？一概先用懷疑態度去處理。英超太激損耗太大，英格蘭班球星或者頭場可以掃低伊朗，但之後對住踢法硬淨嘅美國同威爾斯，到時讓得多「讓球下盤」。德國今年表面無乜霸氣，但都贏過意大利5比2，打得順會好犀利；但頭炮要過黑馬日本唔係易事，讓到一球，我會博「讓球」下盤兼和波；但第二場鬥西班牙到時若開出平手盤，如果頭場真係失分，更要追德國，形勢上會逼佢哋現真身。