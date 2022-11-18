世界盃2022｜呢隻「雞」可能係真傻

足智彩今屆開盤相當前瞻性，一早已出齊3輪分組賽共48場，包括首輪全部讓球盤。莊家咁有心俾大家刨波，咁落定兩、三注當墊底飛考吓眼光，分分鐘可能有意想唔到嘅收穫，儲到波本攻「下半場」淘汰賽。
強隊首戰多不勝或大敗
世盃雖冇爆冷冠軍，但分組賽出事嘅強隊，一向唔少。上屆2018年，4強由歐洲球隊包辦，但原來若以近3屆分組賽為例，有一個極大嘅共通點，就係分組賽出局嘅全部就係「大戶」歐洲列強！2010年法、意；2014年西、英、意及葡，以及上屆德國，全部死因都係第一場不勝甚至大敗。
今屆卡塔爾show time未知數好多，更啱我波神向難度挑戰。以今夏歐國聯A組做指標，3強法、德及英，踢得最曳，佢哋係真傻定扮懵？一概先用懷疑態度去處理。英超太激損耗太大，英格蘭班球星或者頭場可以掃低伊朗，但之後對住踢法硬淨嘅美國同威爾斯，到時讓得多「讓球下盤」。德國今年表面無乜霸氣，但都贏過意大利5比2，打得順會好犀利；但頭炮要過黑馬日本唔係易事，讓到一球，我會博「讓球」下盤兼和波；但第二場鬥西班牙到時若開出平手盤，如果頭場真係失分，更要追德國，形勢上會逼佢哋現真身。
真傻，今屆選「高路雄雞」法國，頭3場順序鬥澳洲、丹麥同突尼西亞，埋門傷埋最大攻擊亮點尼干古，既然小弟一早斷定呢隻「雞」冇衛冕機會，就唔可以留手；首戰鬥澳洲讓到球半/兩球，先重心博「讓球」下盤同小注大冷和局、第2場鬥丹麥更要先買早飛對家W。至於今屆分組賽第一注，都要進取撐主隊卡塔爾，揭幕戰主勝3.35倍，隊波識攻，睇吓係咪正宗「詐傻扮懵」馬！
波神
博南美雙雄出閘脫腳
前篇講過，今屆世盃好多球星，剛剛喺五大聯賽歸隊，真係氣都未抖完。球隊又只係倉卒咁約戰一、兩場友賽，備戰不足；加上首次喺中東沙漠打世盃，所以頭幾場分組賽就係爆冷溫床。我逆天行大膽預測，今屆分組賽會有好多令人意外嘅賽果，睇吓大家捉唔捉到。
第一場推介俾大家嘅，就係牌面上強弱懸殊嘅阿根廷對沙特阿拉伯。外界一面倒估阿根廷會大炒，但只要你細心睇沙特嘅往績，其實十場有八場都係0比0或者1比0。呢對波攻弱守強，喺卡塔爾作賽當有半個主場，加上球隊喺呢兩個月打咗6、7場友賽，備戰充足。阿根廷首場就要讓兩球，真係有啲過份。所以呢場我會重心投注「讓球」下盤同「入球」細，搏阿根廷老鼠拉龜只能悶和或者1球小勝。
搞完阿根廷，知我逆天行性格嘅，當然會估到我第2場就搞巴西。呢對萬千寵愛嘅大熱門，首場就會面對塞爾維亞。其實塞爾維亞呢隊波大賽經驗豐富，實力一啲都唔弱，外圍賽力壓葡萄牙成為小組首名。今夏喺歐國聯亦都隊冧挪威成功升班。如果王牌射手、今屆喺富咸大熟大勇嘅阿歷山大米祖域，可以成功克服傷患上陣，將會係巴西嘅後防心腹大患。足智彩塞爾維亞「讓球」受讓一球，非常值博；進取嘅球迷，仲可以揀埋波膽1比2同2比3，中咗就肥咯。
今屆分組賽首圈會唔會連場爆出大冷門？好快就知，大家坐穩。