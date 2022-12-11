世界盃2022｜哈利卡尼射失12碼 法國2：1挫英格蘭入4強

世界盃8強重頭戲，法國憑基奧特及曹亞文尼一功下，擊敗有哈利卡尼射失12碼的英格蘭，打入4強。

英格蘭隨即反攻。19分鐘，布卡約沙卡在禁區外博得野球，勞基梳爾主射，被洛里斯一擁入懷。2分鐘後，哈利卡尼接應直線在禁區內窄角度起腳，洛里斯救出。及後哈利卡尼在禁區內疑似被烏柏美卡奴踢跌，VAR球證翻看片段後示意比賽繼續。29分鐘，哈利卡尼於禁區外起腳，再一次過不了洛里斯。39分鐘，麥巴比接應迪奧靴南迪斯的傳中後起腳射高。半場法國領先1：0。

今場兩隊都排出最強陣容出戰，上半場戰情互有攻守，相當激烈。11分鐘，丹比利右腳傳中，基奧特頭槌太正被碧福特接實。17分鐘，曹亞文尼接應基沙文的傳送，於峨嵋月頂起腳射遠柱破網，法國先開紀錄。

哈利卡尼追平朗尼入球紀錄

換邊後英格蘭再施加壓力，47分鐘，祖迪比寧咸在角球攻勢中起腳，再被神勇的洛里斯救出。52分鐘，沙卡與比寧咸配合後被對方踢跌，球證直指12碼。哈利卡尼一射入網，為英軍追成1：1，更追平朗尼在英格蘭的入球紀錄，成為國家隊史上入球最多的球員。

英格蘭在追平後繼續佔優。59分鐘，沙卡在中路突然加速後起腳，輕鬆被洛里斯接實。70分鐘，哈利馬古尼接應佐敦軒達臣開出的罰球頭槌攻門，僅僅斜出。1分鐘後，梳爾於左路加速後傳中予沙卡撞射，再度斜出。