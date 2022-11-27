世界盃2022︱哥斯達黎加末段建功　1:0擊敗日本

首仗爆冷擊敗德國，亞洲代表的日本第2仗會迎戰北美洲代表的哥斯達黎加。日本隊今仗作出多個變動，但都未能取得入球，更在下半場末段，被對手的基舒亞富拿（Keysher Fuller）把握日本防線的失誤，為哥斯達黎加射成1:0。
哥斯達黎加在上仗大敗予西班牙後，今仗卻意外擊敗日本，全取3分。目前與日本及西班牙同得3分，若德國在稍後時間擊敗西班牙，這組將全部球隊同得3分，將以得失球分勝負。
【下半場45+6分鐘】日本右路獲得罰球，南野拓實開出後，被哥斯達黎加球員解圍。球證在重開後吹完場，哥斯達黎加1:0擊敗日本。
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【下半場45分鐘】下半場補時6分鐘。
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【下半場43分鐘】日本的進攻，三笘薰左路的傳中，鎌田大地12碼點起腳，被拿華斯撲出不遠，然而日本球員無法補中，最後拿華斯接回皮球。
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【下半場36分鐘】哥斯達黎加的攻勢，日本隊遲遲未能解圍，被富拿禁區取回皮球，笠射遠柱，權田修一撲到仍然入網，哥斯達黎加領先1:0。
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【下半場27分鐘】伊東純也右路禁區頂的傳中，鎌田大地僅僅未能接觸，哥斯達黎加守將向底解圍。
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【下半場25分鐘】伊東純也中路突破，禁區頂位置被對手卡禾踢跌，卡禾被罰黃牌。
【下半場21分鐘】日本再作出調動，由伊東純也入替堂安律。
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【下半場20分鐘】哥斯達黎加換人，謝雲臣賓尼迪與班頓阿古利拿入替安東尼干查拉斯及謝臣托利斯
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【下半場16分鐘】遠藤航中路突破，被對手踢跌，在禁區頂位置獲得罰球。日本同時作出換人，由三笘薰入替山根視來。
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【下半場12分鐘】相馬勇紀左路闖入禁區射門，不過皮球飛越門楣高出。
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【下半場2分鐘】遠藤航右路禁區內的起腳，被哥斯達黎加守將擋住。
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【下半場1分鐘】日本隊中路的一次進攻，守田英正禁區頂起腳，哥斯達黎加門將的基羅拿華斯擋出。
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【下半場0分鐘】日本作出兩個變動，長友佑都與上田綺世被換走，換入伊藤洋輝及淺野拓磨。
【上半場45分鐘】比賽補時僅1分鐘。
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【上半場44分鐘】日本守將的山根視來侵犯對手，亦被野黃牌。
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【上半場41分鐘】哥斯達黎加的安東尼干查拉斯犯規，被罰今場首面黃牌。
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【上半場34分鐘】祖爾甘保禁區頂起腳，已是上半場中段時間鮮有的攻門，不過皮球直飛看台，未造成危險。
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【上半場30分鐘】面對防線縮的哥斯達黎加，日本的進攻未能造成攻門，而哥斯達黎加的反擊也沒構成威脅。雙方陷入膠着。
【上半場13分鐘】日本的進攻，堂安律右路底線傳中，不過未有日本球員趕到，皮球門前掠過。
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【上半場12分鐘】哥斯達黎加右路長傳入禁區，然而基舒亞富拿未趕得切。
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【上半場5分鐘】哥斯達黎加左路接連獲得罰球，不過未能威脅日本隊的大門。
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【上半場0分鐘】比賽展開，由哥斯達黎加先開球。
賽前有人展示日本旭日旗
賽前有人在場上展示疑似二次大戰時日本軍旗的「旭日旗」，球場職員之後將旗幟移除。
雙方出場陣容
日本：
12.權田修一、2.山根視來、4.板倉滉、5.長友佑都、22.吉田麻也、6.遠藤航、8.堂安律、13.守田英正、15.鎌田大地、24.相馬勇紀、21.上田綺世
哥斯達黎加：
1.基羅拿華斯（Keylor Navas）、6.奧斯卡杜亞迪（Oscar Duarte）、8.白賴仁奧維度（Bryan Oviedo）、15.卡禾（Francisco Calvo）、19.簡度華斯頓（Kendall Waston）、4.基舒亞富拿（Keysher Fuller）、5.波基斯（Celso Borges）、13.謝臣托利斯（Gerson Torres）、17.泰積達（Yeltsin Tejeda）、7.安東尼干查拉斯（Anthony Contreras）、12.祖爾甘保（Joel Campbell）
今場比賽在艾雷恩球場上演，而今場的執法球證，是來自英格蘭的奧利華（Michael Oliver），是英超球證之一，也是今年的歐洲超級盃的執法球證。