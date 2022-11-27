世界盃2022︱哥斯達黎加末段建功　1:0擊敗日本

首仗爆冷擊敗德國，亞洲代表的日本第2仗會迎戰北美洲代表的哥斯達黎加。日本隊今仗作出多個變動，但都未能取得入球，更在下半場末段，被對手的基舒亞富拿（Keysher Fuller）把握日本防線的失誤，為哥斯達黎加射成1:0。

哥斯達黎加在上仗大敗予西班牙後，今仗卻意外擊敗日本，全取3分。目前與日本及西班牙同得3分，若德國在稍後時間擊敗西班牙，這組將全部球隊同得3分，將以得失球分勝負。

【下半場45+6分鐘】日本右路獲得罰球，南野拓實開出後，被哥斯達黎加球員解圍。球證在重開後吹完場，哥斯達黎加1:0擊敗日本。

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【下半場45分鐘】下半場補時6分鐘。

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【下半場43分鐘】日本的進攻，三笘薰左路的傳中，鎌田大地12碼點起腳，被拿華斯撲出不遠，然而日本球員無法補中，最後拿華斯接回皮球。

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【下半場36分鐘】哥斯達黎加的攻勢，日本隊遲遲未能解圍，被富拿禁區取回皮球，笠射遠柱，權田修一撲到仍然入網，哥斯達黎加領先1:0。

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【下半場27分鐘】伊東純也右路禁區頂的傳中，鎌田大地僅僅未能接觸，哥斯達黎加守將向底解圍。

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【下半場25分鐘】伊東純也中路突破，禁區頂位置被對手卡禾踢跌，卡禾被罰黃牌。