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體育
2022-12-16 17:27:44

世界盃2022︱因為一隻貓引發的內訌　加雲菲臘斯加入爭養英軍吉祥物

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英軍收養的流浪貓，目前仍未知由誰負責飼養。(網上圖片)

英軍收養的流浪貓，目前仍未知由誰負責飼養。(網上圖片)

英格蘭在8強出局後，守將的史東斯（John Stones）與基爾獲加（Kyle Walker）把在卡塔爾收養的一隻流浪貓Dave帶回家。早前報道時，有讀者留言問到二人不是同居，究竟由誰去養呢？那時候其實是沒有答案，而現在，就更沒有答案。因為史東斯與獲加都未能決定到Dave由誰收養，而要爭做「奴才」還加入了另一位曼城球員的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），令這已變成三方的爭奪戰。

作為「三獅軍團」在卡塔爾的非官方吉祥物，Dave的名字確實是由史東斯改的，而史東斯與獲加是最喜歡Dave的二人，不過卡塔爾的動物福利組織指，究竟由誰接手，還是沒有答案，因為「太多球員想要」。

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獲加與史東斯仍未定由誰收養。(路透社) 加雲菲臘斯亦有意收養英軍「吉祥物」。(路透社)

目前在卡塔爾的動物福利組織照顧，已植入晶片、打針以及絕育的Dave，仍需要留在卡塔爾檢疫。有關的部門表示：「他最終去那裡還是沒有定論。太多球員想要牠了。」

要待4月才出發英國

英國傳媒就表示，加雲菲臘斯是將Dave欽點成為英格蘭非官方吉祥物的球員，而他亦打算加入Dave的爭奪戰之中。菲臘斯透露：「有晚牠與另一隻貓有些爭執，我想牠們是在爭地盤以及食物吧，不過牠做得蠻不錯。」據指，Dave之後獲得英軍球員為其包紮，而且也獲贈屬於自己的英格蘭球衣。獲加就曾表示，若英格蘭贏得冠軍就會將Dave帶回國，不過英格蘭只能8強止步。

Dave目前還留在卡塔爾，牠最快要明年4月才會到英國定居，而目前在卡塔爾寄養中，之後出發前需要接受隔離。

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