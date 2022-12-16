世界盃2022︱因為一隻貓引發的內訌　加雲菲臘斯加入爭養英軍吉祥物

英格蘭在8強出局後，守將的史東斯（John Stones）與基爾獲加（Kyle Walker）把在卡塔爾收養的一隻流浪貓Dave帶回家。早前報道時，有讀者留言問到二人不是同居，究竟由誰去養呢？那時候其實是沒有答案，而現在，就更沒有答案。因為史東斯與獲加都未能決定到Dave由誰收養，而要爭做「奴才」還加入了另一位曼城球員的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），令這已變成三方的爭奪戰。

作為「三獅軍團」在卡塔爾的非官方吉祥物，Dave的名字確實是由史東斯改的，而史東斯與獲加是最喜歡Dave的二人，不過卡塔爾的動物福利組織指，究竟由誰接手，還是沒有答案，因為「太多球員想要」。

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