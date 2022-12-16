世界盃2022︱因為一隻貓引發的內訌　加雲菲臘斯加入爭養英軍吉祥物

英格蘭在8強出局後，守將的史東斯（John Stones）與基爾獲加（Kyle Walker）把在卡塔爾收養的一隻流浪貓Dave帶回家。早前報道時，有讀者留言問到二人不是同居，究竟由誰去養呢？那時候其實是沒有答案，而現在，就更沒有答案。因為史東斯與獲加都未能決定到Dave由誰收養，而要爭做「奴才」還加入了另一位曼城球員的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），令這已變成三方的爭奪戰。
作為「三獅軍團」在卡塔爾的非官方吉祥物，Dave的名字確實是由史東斯改的，而史東斯與獲加是最喜歡Dave的二人，不過卡塔爾的動物福利組織指，究竟由誰接手，還是沒有答案，因為「太多球員想要」。
目前在卡塔爾的動物福利組織照顧，已植入晶片、打針以及絕育的Dave，仍需要留在卡塔爾檢疫。有關的部門表示：「他最終去那裡還是沒有定論。太多球員想要牠了。」
要待4月才出發英國
英國傳媒就表示，加雲菲臘斯是將Dave欽點成為英格蘭非官方吉祥物的球員，而他亦打算加入Dave的爭奪戰之中。菲臘斯透露：「有晚牠與另一隻貓有些爭執，我想牠們是在爭地盤以及食物吧，不過牠做得蠻不錯。」據指，Dave之後獲得英軍球員為其包紮，而且也獲贈屬於自己的英格蘭球衣。獲加就曾表示，若英格蘭贏得冠軍就會將Dave帶回國，不過英格蘭只能8強止步。
Dave目前還留在卡塔爾，牠最快要明年4月才會到英國定居，而目前在卡塔爾寄養中，之後出發前需要接受隔離。