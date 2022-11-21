世界盃2022︱國際足協以黃牌威脅　歐洲隊被迫放棄彩虹臂章(更新)

因應卡塔爾的人權以及LGBTQ+社群的問題，多支世界盃國家隊的隊長，都已表示會在世界盃期間，戴上支持LGBTQ+權益的「One Love」臂章。不過，根據國際足協（FIFA）的規定，有關的隊長有機會面對被球證在賽前出示黃牌，令當中7支球隊決定不會在比賽戴上。

德國《圖片報》報道，德國足協內部就有關「One Love」臂章表示憂慮，他們指，隊長的紐亞（Manuel Neuer）若戴上有關的臂章，面對的不單是被罰款，而是有可能在賽前被罰黃牌。

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德國足協指，根據FIFA的規章，在FIFA的賽事，賽事職員必須戴上由FIFA官方提供的衣着及裝備，當中包括賽事的臂章都需要是由FIFA提供。原本會戴上有關臂章的球隊包括今晚（21日）出戰的英格蘭、威爾斯以及周三（23日）對日本的德國，還有比利時、荷蘭、丹麥、法國及瑞士。

英軍賽前單膝跪

不過紐亞早前就指：「我們不會怕有後果。這臂章承載着西歐各國的力量，我認為這是正確，而我們也不是唯一，我們還可以一起作出聲明。而卡尼亦表示：「我們作為團隊、職員以及組織都很清楚，我們會戴這個臂章。我知道足總與國際足協在討論，他們會有一個結論。」英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）亦表示：「我知道是會有一些後果，多個歐洲國家都已經發聲了。我們的立場很清晰，希望一切在賽前可以解決。」除了彩虹臂章之外，今日英軍亦會如去季英超，在賽前單膝下跪。

在FIFA作出有關警告之後，美國體育媒體ESPN報稱，荷蘭將不會在對塞內加爾一仗戴上臂章。而英國天空電視台報道，包括英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭及瑞士已發表聲明，表示他們將要求隊長不要戴上有關的臂章。