世界盃2022︱國際足協再出招　要求比利時移除作客衣領「LOVE」字樣

繼早前向歐洲球隊施壓，阻止多隊的隊長戴上支持LGBTQ+社群的「One Love」臂章之後，國際足協（FIFA）再禁止比利時的作客球衣印有「LOVE」的字樣。

比利時足協的總裁Peter Bossaert向傳媒表示：「那個LOVE的字樣必須消息。這是令人傷心的，因為FIFA沒有給我們選擇。其他的裝備則沒有改變。」傳媒表示，比利時計劃以貼紙遮蓋LOVE的字樣解決有關的問題。

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在此前，FIFA以會在賽前向球隊的隊長出示黃牌警告，阻止包括英格蘭、比利時、荷蘭等7支球隊隊伍的隊長戴上代表支持LGBTQ+社群的One Love臂章。Peter Bossaert透露：「艾登（夏薩特）需要不戴One Love臂章比賽，我們不能做甚麼，因為那處分是不合比例的，我們不能承受讓艾登在賽前領黃的風險。我們是預備交罰款，而我們與FIFA的討論也表明這點，不過根本就沒有結論，我們根本不能採取行動。」

比利時：臂章不是政治訊息

Peter Bossaert表示，嘗試過在臂章問題得到一個答覆才移除：「這臂章不是政治訊息，這是呼籲包容和多元的訊號。數個月前，我們就曾經嘗試與FIFA接觸，我親自前往瑞士，但我們沒得出確切的答覆，到近日我們才加大壓力，因為時間不多了。我們真的花了很長時間希望與FIFA取得共識，直到FIFA突然祭出黃牌。球證們都已經收到指示，對任何戴這臂章都作出警告，我們想緩和局勢，但不能得逞。」

在周一（21日）比賽擊敗塞內加爾的荷蘭，領隊雲高爾（Louis van Gaal）亦質疑FIFA的決定：「我們要質問FIFA，這是不是正當的很為，我們所有人都要問這行為，這是非常清楚的。

堅尼：應堅持去做

前曼聯隊長的堅尼（Roy Keane）就認為，其實各隊長應該在首場戴上臂章：「我認為球員是應該在首場去做，並受到懲罰，不要管甚麼。卡尼（Harry Kane）你明顯會有領黃牌的風險，但那是一個好的聲明。在第一場去做，當你領黃牌之後會是一個甚麼的聲明。之後下一場比賽就把它除去，因為你不想被停賽囉。我覺得這是一個錯誤，我認為所有球員，我在說英格蘭及威爾斯，應該堅持自己的立場，如果你是相信這信念，不論是受到足協或外間的壓力，都應該去做。」