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體育
2022-11-23 05:25:47

世界盃2022︱基奧特追平亨利入球紀錄　法國4:1大勝澳洲

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基奧特追平亨利的入球紀錄，成為法國史上入球最多球員。（路透社）

基奧特追平亨利的入球紀錄，成為法國史上入球最多球員。（路透社）

世界盃D組分組賽，法國在先失一球下，憑效力AC米蘭的前鋒基奧特（Olivier Giroud）梅開二度，加上基利安麥巴比（Kylian Mbappe）及拉比奧特（Adrien Rabiot）各建一功，以4:1大勝澳洲，全取3分後暫居小組榜首。

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法國今屆世界盃有多名球星因傷缺陣，應屆金球獎得主賓施馬（Karim Benzema）更在日前才宣布退隊，令到他們在備戰中極奇困難。今場開賽9分鐘更先落後，澳洲憑效力本土球會阿德萊德聯的奇治葛雲（Craig Goodwin）接應傳中撞射入網，先開紀錄。逐漸站穩陣腳的法國及後主導形勢，先有拉比奧特接應迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）的射中頂入追平；拉比奧特於5分鐘後橫傳予基奧特撞射再度破網，替法國射成2:1完半場。

奇治葛雲先開紀錄。（路透社） 拉比奧特追平一刻。（路透社） 麥巴比今場表現尚可。（路透社） 基奧特頂入一刻。（路透社） 基奧特入球後與麥巴比慶祝。（路透社）

易邊後繼續是法國的天下。68分鐘，全隊身價最高的麥巴比於2名守衛下起跳頂入，法國領先3:1。而今場表現出色的基奧特及後憑頭槌再入一球，個人梅開二度，最終法國以4:1大勝澳洲，全取3分。

麥巴比替法國擴大領先優勢。（路透社）

麥巴比替法國擴大領先優勢。（路透社）

基奧特追平亨利入球紀錄

提起法國的前鋒，一般球迷都會提起麥巴比、賓施馬、基沙文等等，卻很少人會記起基奧特。這名一直為國家隊默默耕耘的36歲型男，今屆一直都不被視為法國的正選，但在賓施馬臨時受傷退隊下，基奧特再一次獲得重用。今場他也沒有辜負領隊迪甘斯（Didier Deschamps）的信任，個人梅開二度，更追平名將亨利（Thierry Henry），並列史上取得最多國際賽入球的法國球員。

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