世界盃2022︱基奧特追平亨利入球紀錄　法國4:1大勝澳洲

法國今屆世界盃有多名球星因傷缺陣，應屆金球獎得主賓施馬（Karim Benzema）更在日前才宣布退隊，令到他們在備戰中極奇困難。今場開賽9分鐘更先落後，澳洲憑效力本土球會阿德萊德聯的奇治葛雲（Craig Goodwin）接應傳中撞射入網，先開紀錄。逐漸站穩陣腳的法國及後主導形勢，先有拉比奧特接應迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）的射中頂入追平；拉比奧特於5分鐘後橫傳予基奧特撞射再度破網，替法國射成2:1完半場。

易邊後繼續是法國的天下。68分鐘，全隊身價最高的麥巴比於2名守衛下起跳頂入，法國領先3:1。而今場表現出色的基奧特及後憑頭槌再入一球，個人梅開二度，最終法國以4:1大勝澳洲，全取3分。