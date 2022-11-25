世界盃2022︱基洛斯記者會後與英國記者爭執　伊朗前國腳被捕

伊朗主帥的基洛斯（Carlos Queiroz），與前鋒的泰利美（Mehdi Taremi）出席伊朗對威爾斯一仗的賽前記者會。在會後，一名英國記者向泰利美追問有關對伊朗示威的表態時，基洛斯搶先批評該位英國女記者，質問她為何不去問修夫基（Gareth Southgate）阿富汗問題。

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基洛斯與泰利美出席了賽前的記者會，英國廣播公司（BBC）的波斯裔記者Shaimaa Khalil在會後追問泰利美有關伊朗國內示威的事件。然而基洛斯隨即反問女記者：「我現在問你一件事，為甚麼你不去問其他教練有關其他的文化，這應該要公平。」他再補充：「為甚麼你不去問修夫基『你對英格蘭和美國離開阿富汗後，把所有女性留下來』。」

伊朗首場分組賽前，球隊全隊拒唱國歌以示對國內示威的表態。而泰利美早前因為在對烏拉圭的熱身賽入球後慶祝而受批評，他之後表示不會為示威表態。BBC的記者就問泰利美：「你的球迷回到家中為你打氣。還有些人在街上，你有甚麼想跟在伊朗街頭的示威者說。」

之前曾指記者有權問問題

泰利美之後回應：「我們沒有任何壓力，事實上我們是來踢足球，不只我們來到卡塔爾的球員，還有你們作為記者來這工作。」而基洛斯在記者會亦被問到過，是否覺得西方記者在這裡挑戰伊朗政權是不公平時，基洛斯曾表示：「他們有權問他們覺得正確的問題，而我們也有權作出正確的回應，對我們不是問題。」

在伊朗的示威仍然持續，而傳媒報道，再有球員在伊朗國內被捕。前伊朗國腳的Voria Ghafouri被指周四因為「侮辱國家足球隊並從事反政府宣傳」在伊朗被捕。35歲的Voria Ghafouri是伊朗2018年的初選名單，不過最後未有入選。過去28次代表伊朗國家隊上陣。Voria Ghafouri近日有就當地的示威表示同情，並要求停止對伊朗西部庫爾德斯坦地區的抗議作暴力鎮壓。