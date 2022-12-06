世界盃2022︱堂安律：沒能改變歷史　擊敗西班牙德國也沒意義

日本隊在互射12碼階段，遭到克羅地亞淘汰。在對西班牙及德國兩仗都取得入球，為球隊先追平強敵的堂安律，在賽後就覺得，如果沒法改變歷史，擊敗過強隊其實沒有意義。
堂安律在對克羅地亞的比賽，於下半場被換走。賽後他接受訪問時表示：「我找不到適合的言辭，但是對於日本的國民感到抱歉。當然這是一個夢想的舞台，這是至今未感受過的腎上腺素以及快感。在我們的結果而言，是既有快樂和美好回憶的大賽，同時也是令我感到痛恨的大賽。我認為在這裡輸掉，是殘酷的結果。」
在對西班牙及德國都取得入球，但堂安律指：「說實在，根本沒有意義。賽前就有人安慰說，擊敗了強隊，即使沒有改變了歷史，但是一切也不是會歸零。我上場的時候，就是要阻止這件事發生。」對於自己在下半場被換走，最後只看着球隊落敗，堂安表示感到無力：「如果要成為王牌，就必須要繼續留在場上。但是，我還有下一次機會，所以不能低頭。為了對前輩們的尊重，我還是會抬起頸來。」
田中碧：那個距離還不是很近
至於今仗補時才被換入的田中碧，賽後就表示：「我認為我們是有能力擊敗強敵，這是我們才有的想法。」他又指：「能進入8強的都是好的球隊，要到達那個階段還有一段的距離。我們與世界的距離是有在收窄，但是要在大賽進入那個距離還不是很近，這是令人悔恨的。下一次我需要成為中心人物，今次雖然已經結束，但我會化成怪物，並且在下次歸來。」