世界盃2022︱堂安律：沒能改變歷史　擊敗西班牙德國也沒意義

在對西班牙及德國都取得入球，但堂安律指：「說實在，根本沒有意義。賽前就有人安慰說，擊敗了強隊，即使沒有改變了歷史，但是一切也不是會歸零。我上場的時候，就是要阻止這件事發生。」對於自己在下半場被換走，最後只看着球隊落敗，堂安表示感到無力：「如果要成為王牌，就必須要繼續留在場上。但是，我還有下一次機會，所以不能低頭。為了對前輩們的尊重，我還是會抬起頸來。」 田中碧：那個距離還不是很近 至於今仗補時才被換入的田中碧，賽後就表示：「我認為我們是有能力擊敗強敵，這是我們才有的想法。」他又指：「能進入8強的都是好的球隊，要到達那個階段還有一段的距離。我們與世界的距離是有在收窄，但是要在大賽進入那個距離還不是很近，這是令人悔恨的。下一次我需要成為中心人物，今次雖然已經結束，但我會化成怪物，並且在下次歸來。」