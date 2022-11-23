世界盃2022︱「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞發威　救出12碼助墨西哥賽和波蘭

家有一老，如有一寶。在「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa）救出利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）的12碼下，墨西哥在世界盃C組首場分組賽保持不失，以0:0賽和波蘭。翻查數據，這名老將在北美洲賽事中大有來頭，難怪與美斯（Lionel Messi）及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）一樣，可以第5次出戰世界盃決賽周。

上半場墨西哥在射門及控球率都較波蘭優勝，攻勢也較為入肉。25分鐘，阿歷西斯域加（Alexis Vega）接應傳中頭槌攻門，僅僅斜出。一分鐘後墨西哥再有機會，然而後上入楔的羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）未能把握。臨完半場前，山齊士拉莫斯於右路窄位起腳，但都過不了波蘭門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）一關。兩隊半場踢成0:0。

換邊後波蘭的利雲度夫斯基在禁區內被拉跌，球證翻查VAR後直指12碼點。然而，這名巴塞隆拿的射手親自主射卻被奧祖亞救出，墨西哥逃過一劫。最終雙方互無紀錄，各得一分。

奧祖亞曾奪兩屆美洲金盃「金手套」

毫無疑問，今場的最佳球員非奧祖亞莫屬。這名已為國家隊上陣132次的老將於國家隊獲得的榮譽無數，除了從2007年起開始成為國家隊不可或缺的主力外，更曾為墨西哥贏得2009、2011、2015和2019年美洲金盃冠軍。個人榮譽方面，他曾兩次奪得美洲金盃的「金手套」、入選2019年美洲金盃的最佳陣容、於上年更奪得中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃的金手套獎。

自2005年獲得首頂「喼帽」起，年屆37歲的他已效力墨西哥國家隊長達17年，且看狀態仍十足的他可否帶領國家隊突破自1994年起，每屆都在16強出局的尷尬紀錄。