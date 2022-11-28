世界盃2022｜夏薩特由「世三」走下神壇 比利時黃金一代幾近最終章

世界排名第二的比利時，在世界盃F組次輪以0：2不敵摩洛哥。黃金一代戰至第5屆大賽走到黃昏，球迷見到今場的夏薩特，可會想起他曾經也獲譽「世三」？

足壇進入世代交替，今屆世界盃注定成為一代人的回憶。美斯和C朗幾近確定會是最後一舞，在兩強長年稱霸的年代，「世三」交椅爭持激烈。夏薩特帶領里爾稱霸法甲，之後登陸英超獲譽無數，除了兩次英超冠軍更獲雙料英格蘭足球先生，在香港球迷心目中獲得「夏世三」之稱。但他於2019年圓夢轉投皇家馬德里後走下坡，首兩季開季前報到均超重惹球會不滿，加上受傷患困擾狀態持續低迷。今場他擔任隊長領比利時出戰摩洛哥，全場僅43次觸球，1次成功盤扭過人，10次地面爭搶4次成功，更有12次失去控球權，最終戰至60分鐘就被換走，於後備席見證球隊最終吞兩蛋落敗。