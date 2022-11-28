世界盃2022｜夏薩特由「世三」走下神壇 比利時黃金一代幾近最終章

世界排名第二的比利時，在世界盃F組次輪以0：2不敵摩洛哥。黃金一代戰至第5屆大賽走到黃昏，球迷見到今場的夏薩特，可會想起他曾經也獲譽「世三」？
足壇進入世代交替，今屆世界盃注定成為一代人的回憶。美斯和C朗幾近確定會是最後一舞，在兩強長年稱霸的年代，「世三」交椅爭持激烈。夏薩特帶領里爾稱霸法甲，之後登陸英超獲譽無數，除了兩次英超冠軍更獲雙料英格蘭足球先生，在香港球迷心目中獲得「夏世三」之稱。但他於2019年圓夢轉投皇家馬德里後走下坡，首兩季開季前報到均超重惹球會不滿，加上受傷患困擾狀態持續低迷。今場他擔任隊長領比利時出戰摩洛哥，全場僅43次觸球，1次成功盤扭過人，10次地面爭搶4次成功，更有12次失去控球權，最終戰至60分鐘就被換走，於後備席見證球隊最終吞兩蛋落敗。
迪布尼：我們太老了
這場敗仗，或許也是球迷見證著比利時黃金一代走到最終章。比利時黃金一代是指高圖爾斯、高柏尼、華美倫、費蘭尼、奇雲迪布尼、夏薩特和盧卡古等等這一批球星，在前、中、後三線均有頂級球員壓陣。他們經過磨合後，在2014年世界盃殺入8強，2016年歐國盃8強，2018年世界盃達到巔峰獲得季軍。去年歐國盃8強出局，當時已見比利時黃金一代走近黃昏；記者問及比利時今屆世界盃可有機會奪冠，迪布尼的答案大概總結了黃金一代的現況：「沒機會，我們太老了。」