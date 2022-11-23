世界盃2022︱孤獨的美食家與日本國腳鄰居　松重豐冀三笘薰獲正選

日本足協早前邀請各界人士拍攝影片，為國家隊打氣，其中一條影片找來的是松重豐。找來松重豐的原因，非為其日劇作宣傳，而是他與日本國腳三笘薰有着深厚的關係。

松重接受傳媒訪問時表示，在大約20多年前左右，三笘家就與松重住在同一大廈的相鄰單位，那時候三笘的母親不在家，三笘薰就會託付在松重的家中照顧。松重指，大約6年前搬家後，仍有與三笘的父母有聯絡。