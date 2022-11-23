世界盃2022︱孤獨的美食家與日本國腳鄰居　松重豐冀三笘薰獲正選

日劇《孤獨的美食家》已播放至第10輯，扮演男主角井之頭五郎的松重豐也因為這劇集而成名。最近松重豐在接受日本足協的邀請，拍攝支持國家隊的影響，並揭露他曾經是國腳三笘薰的鄰居，而且與三笘家關係良好，少時的三笘薰更會到松重家中遊玩。
感覺如親戚一樣
松重指，對小時候的三笘薰感覺是一個聰明的孩子，在小學的時候就可以很有自信的回應，而當時居住的川崎市足球很受歡迎，三笘薰入選川崎前鋒青年軍後，就是當中很有前途的一員。三笘之後入讀築波大學，松重表示，以為孩子會以學業為先，意想不到卻成了日本國腳，並且在電視上活躍起來，以及出席世界盃。看到昔日在自己家中打機的孩子挑戰世界，感覺就好似親戚一樣支持。
松重又表示，自己對足球的認識不多，因此向足球節目的主持請教。他得知道三笘的實力，並知道多數時間只能在比賽末段上陣，松重就希望日本隊可以讓這位舊鄰居正選上陣。
◢◤🏆#ワールドカップ まで5日🏆◢◤— サッカー日本代表 🇯🇵 【11.17(木)】vs 🇨🇦【11.23(水)】vs 🇩🇪 (@jfa_samuraiblue) November 15, 2022
俳優・松重豊さんからメッセージが届きました📣
松重さんは、子供の頃の三笘薫選手 @kaoru_mitoma のお隣さんでした。当時の三笘選手とのエピソードを語って下さいました。#三笘薫#jfa #daihyo #SAMURAIBLUE #サッカー日本代表#つな超え #新しい景色を2022 pic.twitter.com/kZXaGiOK8N