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體育
2022-11-23 08:00:00

世界盃2022︱孤獨的美食家與日本國腳鄰居　松重豐冀三笘薰獲正選

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日劇《孤獨的美食家》男主角松重豐，近日才揭露日本國腳三笘薰的關係。(網上圖片)

日劇《孤獨的美食家》男主角松重豐，近日才揭露日本國腳三笘薰的關係。(網上圖片)

日劇《孤獨的美食家》已播放至第10輯，扮演男主角井之頭五郎的松重豐也因為這劇集而成名。最近松重豐在接受日本足協的邀請，拍攝支持國家隊的影響，並揭露他曾經是國腳三笘薰的鄰居，而且與三笘家關係良好，少時的三笘薰更會到松重家中遊玩。

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日本國腳三笘薰。(路透社)

日本國腳三笘薰。(路透社)

日本足協早前邀請各界人士拍攝影片，為國家隊打氣，其中一條影片找來的是松重豐。找來松重豐的原因，非為其日劇作宣傳，而是他與日本國腳三笘薰有着深厚的關係。

松重接受傳媒訪問時表示，在大約20多年前左右，三笘家就與松重住在同一大廈的相鄰單位，那時候三笘的母親不在家，三笘薰就會託付在松重的家中照顧。松重指，大約6年前搬家後，仍有與三笘的父母有聯絡。

感覺如親戚一樣

松重指，對小時候的三笘薰感覺是一個聰明的孩子，在小學的時候就可以很有自信的回應，而當時居住的川崎市足球很受歡迎，三笘薰入選川崎前鋒青年軍後，就是當中很有前途的一員。三笘之後入讀築波大學，松重表示，以為孩子會以學業為先，意想不到卻成了日本國腳，並且在電視上活躍起來，以及出席世界盃。看到昔日在自己家中打機的孩子挑戰世界，感覺就好似親戚一樣支持。

松重又表示，自己對足球的認識不多，因此向足球節目的主持請教。他得知道三笘的實力，並知道多數時間只能在比賽末段上陣，松重就希望日本隊可以讓這位舊鄰居正選上陣。

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