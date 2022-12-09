世界盃2022︱對傳媒追問勞工死亡事件表失望　賽事高層：死亡是人生自然的過程

在一名外勞於維修沙特阿拉伯入住的訓練營時死亡，外國傳媒在追問國際足協（FIFA）回應後，再問到卡塔爾當局，不過賽事的總裁Nasser Al Khater對於傳媒的提問感不滿。他指「死亡是人生的自然過程」，對傳媒提問感到失望，然而有關言論再次令當局捱轟。

國際足協就有關死亡案件「深表悲痛」之後，賽事的總裁Nasser Al Khater被路透社記者問到有關的問題。最初指會對事件作調查，若發現有問題會對涉事公司作出懲處，同時又指出，有關意外比率在卡塔爾當局提出健康及安全標準後已持續下跌。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

不過他之後指，卡塔爾的外勞死亡數字與外勞規模成正比，又指：「死亡是人生的自然過程，不論是在工作，還是你在睡覺。」Nasser Al Khater對記者的提問又表不滿：「我們現在於世界盃中間，我們會有一個成功的世界盃，而這是你現在想說的事嗎？」Nasser Al Khater指：「當然，一個工人死了，我們會向他的家人表示慰問。然而我想指出，這是你首先想問的第一個問題嗎？」

反指責記者應反思

Nasser Al Khater批評：「看，工人的死亡是世界盃的大議題。所有有關工人死亡的言論以及反映的一切都是完全錯誤的。這一個主題，圍繞世界盃的負面形象都是我們面對的問題。我們對傳媒這種虛假敘述感到失望。說實在，我認為很多記者應該反思，為甚麼他們花那麼長時間在這個問題上。」

人權監察對卡塔爾當局的回應作出批評，他們表示：「卡塔爾官員的回應，顯示出他們對外勞死亡的冷漠。他的聲明指死亡的發生，是自然的事件，無視了真相是很多外勞的死亡本身可以避免。」國際特赦組織的一個有關研究學者就指：「不幸地Al Khater所表示每宗死亡事件都會作出調查，基本上都不是事實。我們與其他組織曾呼籲過卡塔爾當局對工人的死亡案件作出調查，但多年來都是沒有作用。即使在極端高溫下的工作明顯對健康存在風險，但他們卻簡單將有關數字稱為『自然死亡』。」