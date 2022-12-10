世界盃2022︱尼馬傳將退出國家隊　泰迪黯然下台

巴西在世界盃的8強，在加時一度領先之下，在互射12碼被克羅地亞淘汰。巴西的當家球星尼馬（Neymar）賽後哭成淚人，而他天表示「不能100%保證」會繼續為巴西國家隊披甲。而巴西的主帥泰迪（Tite）亦在賽後宣布辭職。
令人意外的結果，巴西未能在世界盃再進一步，與阿根廷在4強相遇。雖然尼馬在加時為巴西先開紀錄，但球隊卻未能守住勝果到完場，更在12碼遭克羅地亞淘汰。尼馬賽後對於在國家隊的未來表示：「我不是要閉上通往國家隊的大門，不過我不能100%保證我會回來。我需要再多想一點，究竟甚麼是對我和國家隊都是正確。」
尼馬在今仗的入球，追平了比利的國家隊入球數字。而他已經第3次帶領巴西出戰世界盃，但仍然未能獲得過一次冠軍。
泰迪：時間會有評價
不過，巴西的領隊泰迪就確認請辭。他表示：「這是一個痛苦的落敗，不過我會平靜地離開。因為這是一個循環的終結。在一年半前我就說過，我不會在這裡贏了之後就轉身說我要留下來，知道我的人都會明白。」
自2016年上任，帶領巴西贏得2019年的美洲國家盃冠軍，並連續兩次都帶領巴西隊打入世界盃8強，在任期間帶領巴西81戰取得61勝僅7負。他指：「這是非常困難，我說我需要一個完整的循環，然後我伴隨那些時刻，完成了一個循環。時間會有答案，我現在不是處於可以評價我們過去做過的工作的位置，不過隨着時間過去，你可以作出評估。在我們被淘汰之後，我沒有現在沒能力這樣去做。」