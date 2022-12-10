世界盃2022︱尼馬傳將退出國家隊　泰迪黯然下台

巴西在世界盃的8強，在加時一度領先之下，在互射12碼被克羅地亞淘汰。巴西的當家球星尼馬（Neymar）賽後哭成淚人，而他天表示「不能100%保證」會繼續為巴西國家隊披甲。而巴西的主帥泰迪（Tite）亦在賽後宣布辭職。

令人意外的結果，巴西未能在世界盃再進一步，與阿根廷在4強相遇。雖然尼馬在加時為巴西先開紀錄，但球隊卻未能守住勝果到完場，更在12碼遭克羅地亞淘汰。尼馬賽後對於在國家隊的未來表示：「我不是要閉上通往國家隊的大門，不過我不能100%保證我會回來。我需要再多想一點，究竟甚麼是對我和國家隊都是正確。」

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尼馬在今仗的入球，追平了比利的國家隊入球數字。而他已經第3次帶領巴西出戰世界盃，但仍然未能獲得過一次冠軍。