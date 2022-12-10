世界盃2022｜尼馬入球追平比利留苦澀結局 慘變喊包「特別球迷」送暖

30歲的尼馬第三戰參戰世界盃，最接近冠軍一次是2014年的第4名。今屆他領軍的巴西，於8強不敵克羅地亞出局，尼馬即使在是役追平比利的入球紀錄，仍然要變「喊包」收場。

共為巴西入77球

尼馬今場5次射門，終於在101分鐘攻破今場「上身」的克羅地亞門將利華高域的十指關。他累計為巴西射入77球，與球王比利並列巴西入球王之名。但尼馬是役得到苦澀的結局，巴西在互射12碼的頭4輪射失2球，準備操刀第五輪的尼馬無上場的機會，只能望着巴西在互射12嗎以2：4不敵克羅地亞出局。

尼馬頓成「喊包」，巴西隊友紛紛上前安慰，克羅地亞的莫迪歷等多名職球員均獻上擁抱，當中還有一名克羅地亞「小球迷」送暖。當丹尼爾在中圈緊抱尼馬時，「小球迷」揮手欲向尼馬送暖，保安一度似是以為對方是「亂入」小朋友揚手阻止，但尼馬最終轉過視線與他擁抱；原來這名「小球迷」是普列錫10歲的兒子Leo。

普列錫囝囝向尼馬送暖