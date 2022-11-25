世界盃2022︱尼馬惹9次犯規首輪之最 李察利臣麥麥送反底

麥巴比︰射門王 法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與加拿大的約拿芬大衛（Jonathan David）同以7次起腳並列起腳之王，令人意外的是第3位是德國中場根度簡（Ilkay Gundogan）及翼鋒基拿比（Serge Gnabry）以6次並列第3，淺野托磨以5次起腳排第5。

馬古尼︰翻身王 哈利馬古尼（Harry Maguire）為曼聯上陣時常被批評，但回到英格蘭足球隊時一洗頹風。這名高大中堅先在3分鐘頭槌頂中楣，再於43分鐘接應角球助攻予翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）射成2:0。最終英格蘭以6:2大勝伊朗，看來「麥麥送」已重拾信心。

李察利臣︰最靚入球 李察利臣（Richarlison）今季轉投熱刺，但傷患影響狀態，英超上陣10場仍未開齋。想不到他力壓今季在阿仙奴表現甚佳的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）為巴西擔正，先執死雞射破塞爾維亞大門。這名25歲前鋒及後更在禁區內半車身窩利射入世界波，暫時與基奧特（Olivier Giroud）等並列神射手首位。

C朗拿度︰最老入球者 基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）對加納獲12碼後親自操刀射入，令他成為連續5屆世界盃都有入球第一人，累積18場世界盃攻入8球。以37歲295日之齡，C朗成為今屆最老入球者，歷史上他是第二老入球者。首位是喀麥隆名宿米拿（Roger Milla），當時他以42歲39日建功。