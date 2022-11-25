熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2022-11-25 12:11:14

世界盃2022︱尼馬惹9次犯規首輪之最 李察利臣麥麥送反底

分享：
尼馬右足踝被踢至腫得像雞蛋。（路透社）

尼馬右足踝被踢至腫得像雞蛋。（路透社）

尼馬︰被犯規王

巴西好波之人尼馬（Neymar）對塞爾維亞惹得9次犯規，為今屆之最。這名巴黎聖日耳門前鋒因足踝被攔截王尼高拉米連高域（Nikola Milenkovic）踢傷，戰至79分鐘被換出，賽後被拍得右腳踝腫起來。尼馬平均不足9分鐘就被侵犯一次，相當誇張。他去屆對瑞士10次被侵犯，或是上腳踢法的代價。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

法國前鋒麥巴比與加拿大的大衛並列世界盃首輪起腳王。（美聯社）

法國前鋒麥巴比與加拿大的大衛並列世界盃首輪起腳王。（美聯社）

麥巴比︰射門王

法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與加拿大的約拿芬大衛（Jonathan David）同以7次起腳並列起腳之王，令人意外的是第3位是德國中場根度簡（Ilkay Gundogan）及翼鋒基拿比（Serge Gnabry）以6次並列第3，淺野托磨以5次起腳排第5。

 

哈利麥佳亞一仗翻身。（美聯社）

哈利麥佳亞一仗翻身。（美聯社）

馬古尼︰翻身王

哈利馬古尼（Harry Maguire）為曼聯上陣時常被批評，但回到英格蘭足球隊時一洗頹風。這名高大中堅先在3分鐘頭槌頂中楣，再於43分鐘接應角球助攻予翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）射成2:0。最終英格蘭以6:2大勝伊朗，看來「麥麥送」已重拾信心。

 

李察利臣窩利車身入金球。（美聯社）

李察利臣窩利車身入金球。（美聯社）

李察利臣︰最靚入球

李察利臣（Richarlison）今季轉投熱刺，但傷患影響狀態，英超上陣10場仍未開齋。想不到他力壓今季在阿仙奴表現甚佳的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）為巴西擔正，先執死雞射破塞爾維亞大門。這名25歲前鋒及後更在禁區內半車身窩利射入世界波，暫時與基奧特（Olivier Giroud）等並列神射手首位。

 

C朗拿度是今屆最老入球者，他慶祝時像被美斯見證。（美聯社）

C朗拿度是今屆最老入球者，他慶祝時像被美斯見證。（美聯社）

C朗拿度︰最老入球者

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）對加納獲12碼後親自操刀射入，令他成為連續5屆世界盃都有入球第一人，累積18場世界盃攻入8球。以37歲295日之齡，C朗成為今屆最老入球者，歷史上他是第二老入球者。首位是喀麥隆名宿米拿（Roger Milla），當時他以42歲39日建功。

 

按圖輯看世界盃首圈之最

尼高拉米連高域（後）對巴西8次攔截，膺世界盃首輪搶截王。（美聯社） 基沙文（右）製造6次機會，膺世界盃首輪製造機會王。（美聯社） 加納翼鋒穆罕默德古杜斯膺世界盃首輪盤扭王。（美聯社） 西班牙中堅拿樸迪膺世界盃首輪傳球王。（美聯社） 克羅地亞的莫迪歷為世界盃首輪重奪控球王。（美聯社） 西班牙中場加維以18歲110日成為今屆首輪最年輕入球者，亦是世界盃史上第三年輕入球者。（美聯社）
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受