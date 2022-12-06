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體育
2022-12-06 12:07:15

世界盃2022︱巴西三號門將入替艾利臣夢想成真 創全員上陣壯舉

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韋華頓完場前10分鐘入替艾利臣，34歲終首度於世界盃決賽周上陣。（路透社）

韋華頓完場前10分鐘入替艾利臣，34歲終首度於世界盃決賽周上陣。（路透社）

韋華頓上屆世界盃落選，憑近來自由盃表現重新入選巴西名單。（路透社） 韋華頓34歲迎來世界盃首場決賽周披甲。（美聯社） 韋華頓上陣，令巴西成為首支26人都在決賽周披甲的球隊。（美聯社） 韋華頓獲細心的泰迪安排10分鐘上陣。（美聯社）

34歲的韋華頓（Weverton）於哥連泰斯出道，後來效力保利花高SP、波圖基沙、帕拉尼恩斯，直至2018年轉投彭美拉斯至今。韋華頓曾經是巴西英雄，他於2016里約熱內盧奧運中，與尼馬等合力助巴西贏得奧運金牌。他在決賽互射12碼時，救出尼斯彼達臣（Nils Petersen），助巴西挫德國封王。

上屆世界盃落選 重新振作翻身

不過2018世界盃前，韋華頓表現一般席位讓給卡斯奧（Cassio ）未能入選。韋華頓以作品說話，近來助彭利拉斯於自由盃殺入4強，泰迪重新把韋華頓入選，助他34歲首次為巴西於世界盃決賽周上陣10分鐘。

韋華頓的笑容，說明努力沒有白費。（路透社）

韋華頓的笑容，說明努力沒有白費。（路透社）

韋華頓80分鐘入替正選艾利臣，入場時真摰的笑容說明一切努力都值得。今屆世界盃球員名單增至26人，國際足協確認巴西是首支在決賽周派出所有26人落場的球隊，包括因傷無緣再於今屆披甲的加比爾捷西斯、阿歷士迪尼斯等。

馬昆奴斯最忙碌

巴西26人之中，以馬昆奴斯上陣時間最長，達306分鐘，其次是卡斯米路和堤亞高施華。最少時間是韋華頓10分鐘，第二是上陣26分鐘的法林明高前鋒柏度古靴美。巴西將在12月9日晚上11時，與互射12碼淘汰日本的克羅地亞爭入4強。

世界盃走線圖。

世界盃走線圖。

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