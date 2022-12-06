世界盃2022︱巴西三號門將入替艾利臣夢想成真 創全員上陣壯舉

34歲的韋華頓（Weverton）於哥連泰斯出道，後來效力保利花高SP、波圖基沙、帕拉尼恩斯，直至2018年轉投彭美拉斯至今。韋華頓曾經是巴西英雄，他於2016里約熱內盧奧運中，與尼馬等合力助巴西贏得奧運金牌。他在決賽互射12碼時，救出尼斯彼達臣（Nils Petersen），助巴西挫德國封王。

上屆世界盃落選 重新振作翻身

不過2018世界盃前，韋華頓表現一般席位讓給卡斯奧（Cassio ）未能入選。韋華頓以作品說話，近來助彭利拉斯於自由盃殺入4強，泰迪重新把韋華頓入選，助他34歲首次為巴西於世界盃決賽周上陣10分鐘。