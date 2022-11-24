世界盃2022｜巴西大戰塞爾維亞 王牌前鋒對決

阿根廷爆冷輸波後，另一南美勁旅巴西今晚深夜亦在盧薩爾地標體育館(Lusail Iconic Stadium)，分組首輪壓軸鬥G組大敵塞爾維亞(25/11 03:00)。兩軍不乏風格各異的王牌前鋒，今場料大鬥鋒力！

人強馬壯的「森巴雄師」巴西，沒有歐洲列強的傷兵煩惱，大軍中前場好手眾多，不過自2016年領軍森巴的教練、「教授」迪堤一向講求平衡，令在皇馬大勇、季初攻入10球5助攻的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，或先當尼馬後備；料前線三叉戟先以李察利臣及拉芬夏比洛尼為主力。大軍賽前唯一公開操練只向傳媒開放15分鐘，李察利臣稱，寧願球隊「靜靜去練」。對比李察利臣近10場聯賽未有入波，另一効力英超富咸、塞爾維亞中鋒阿歷山大米祖域，則因足踝傷患上陣成疑。不過跟，塞軍之前友賽大勝巴林5比1，前線的杜辛華荷域及盧卡祖域任雙箭頭；加上攻中杜辛泰迪治、助攻王菲臘高斯迪，實力比上屆分組賽交手吞巴西兩蛋時強得多，今場必考驗森巴後防，望複製沙特打敗阿根廷戰果。

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