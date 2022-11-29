世界盃2022︱巴西球迷看台爭與「假尼馬」合照　真身卻在酒店睇波

巴西國腳的尼馬（Neymar）因傷而缺陣對瑞士一仗，不過「他」卻在看台上出現了，一時間令974球場看台熱鬧起來。最後需要保安員上前，將這位「貴賓」帶走。不過，尼馬本尊就在Instagram上證實，他其實身處酒店內。

早前報道，傳媒質疑卡塔爾遍布「假球迷」，有巴西球迷甚至只認識尼馬一個球員。不過，原來卡塔爾都是假貨處處，其中一位男子，就裝扮成尼馬，卻在卡塔爾吸引不少球迷爭相合照。而這位「假尼馬」，意想不到地藉真身養傷，而到球場「作案」。

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在巴西對瑞士的一仗，這位「假尼馬」就現身球場，吸引到場內不少球迷爭相合照而引起哄動。這亦吸引到場內的保安注意，之後到場為「尼馬」驅走包圍的人群。不過似乎保安員都沒留意，這位並不是他們想像中的球星。而「假尼馬」在更保安員引領下進入球場草地位置。但也怪不得保安，因為如美國的霍氏電視台，也在社交媒體上誤以為「假尼馬」是本尊。