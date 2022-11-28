世界盃2022｜巴西瑞士矛盾戰 李察利臣續擔正

奪標大熱巴西首輪打敗塞爾維亞，代價是尼馬被踢傷，但球隊「鋒」力出眾，今晚深夜Ｇ組次輪，再遇另一老對手瑞士(29/11 00:00)，仍會以強大火力爭連捷。
巴西教練迪堤重用李察利臣打箭頭，結果他上仗連入兩球，包括一記凌空半車身窩利抽射金球，複製上屆贏2比0賽果。不過王牌尼馬被對手踢傷右足踝，餘下分組賽缺陣；料李察利臣將與拉芬夏比洛尼及雲尼斯奧斯祖利亞續組三叉戟，加上加比爾捷西斯、洛迪高高斯或安東尼馬菲奧斯，可頂替尼馬，作全方位進攻。此外右閘丹尼路雷斯倦勤，老將丹尼爾艾維斯可作替補。
對手瑞士上仗球挫喀麥隆，正式比賽累計連續4場淨勝對手一球。該隊一向守強於攻，由門將恩尼森馬、中堅尼高艾維迪及文路爾艾簡治組成的防守鐵三角，今場面對巴西強鋒會遇真正考驗。兩軍4年前同組交手，結果各一言和。瑞士教練耶堅認為現時的國家隊是歷來最強，而隊長格列沙加亦稱，己隊可打敗任何球隊。
塞爾維亞鬥喀麥隆「爭破零」
同晚兩支敗部球隊塞爾維亞及喀麥隆，先在頭場交手(28/11 18:00)。喀麥隆教練桑治被批評首戰太保守，失波後亦未有反壓瑞士，由祖普莫亭、麥比奧莫及托高伊甘比合組三叉戟，合共只有2次中框攻門。至於塞爾維亞料改踢「4-3-3」主攻，上仗先列後備的杜辛華荷域及未有出場的盧卡祖域，增出場機會助塞軍打開勝門。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)