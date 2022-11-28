世界盃2022｜巴西瑞士矛盾戰 李察利臣續擔正

奪標大熱巴西首輪打敗塞爾維亞，代價是尼馬被踢傷，但球隊「鋒」力出眾，今晚深夜Ｇ組次輪，再遇另一老對手瑞士(29/11 00:00)，仍會以強大火力爭連捷。

巴西教練迪堤重用李察利臣打箭頭，結果他上仗連入兩球，包括一記凌空半車身窩利抽射金球，複製上屆贏2比0賽果。不過王牌尼馬被對手踢傷右足踝，餘下分組賽缺陣；料李察利臣將與拉芬夏比洛尼及雲尼斯奧斯祖利亞續組三叉戟，加上加比爾捷西斯、洛迪高高斯或安東尼馬菲奧斯，可頂替尼馬，作全方位進攻。此外右閘丹尼路雷斯倦勤，老將丹尼爾艾維斯可作替補。

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