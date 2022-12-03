世界盃2022︱德國出局　舒韋恩史迪加一句焫着芬克

小豬在退役後擔任電視台的主持，今次世界盃也代表電視台到卡塔爾，並訪問過多次芬克，不過這次可能是最激烈。小豬在對哥斯達黎加的賽後，批評德國隊球員的表現欠佳，令對手下半場輕鬆取得反勝機會，雖然球隊最後取勝，但如對日本一樣，犯下大錯。

小豬表示：「半場的時候，我真的很失望，我很憤怒。我們讓對手強大起來，我們明明有無盡的機會，但我們卻透過自己的失誤和不小心令對手可以挽回劣勢，這並不好。除此以外，你可以說，我們贏了比賽，但我們可以贏得更好。這結果不是今日決定，而是在對日本的20分鐘。我們對西班牙也有機會贏2:1。我們在賽事失去了效率，這是我們為甚麼會出局。這當然是很大的失望，但我們得先要處理。」

芬克：完全是胡說八道

不過芬克隨即批評：「這完全是胡說八道，這有甚麼根據？」小豬回應：「國家隊的表現還是不足夠，這完全未夠的。我們請對手過來，最根本的問題是我們經常給對手機會。我對今日的結局很失望和震驚，國家隊做得太少了，還不足夠的。數據怎樣已不重要，你不能讓對手有力反撲。」

芬克就再指：「我相信我們是有可能和機會在上仗擊敗西班牙，不過你得要將這些機會化為入球，然後我們的情況會截然不同。這（出局）有很多的原因，不過我不是在找藉口。我們沒有很多時間去訓練，其實還不止這樣。今日我們已經履行了職責，取得了勝仗，不過結局是可以更好。」