世界盃2022︱德國對哥斯達黎加　將首度由女球證執法

今屆世界盃決賽周的其中一個話題，是首次在男子世界盃賽事，由女球證團隊執法。然而在首兩輪分組賽，3名的女球證都只是擔任第4球證，不過國際足協（FIFA）確定，首場女球證執法的比賽，是哥斯達黎加對德國的分組賽，而首位執法女球證是法國的Stephanie Frappart。

今屆世界盃的36名球證中，特別在歐亞非挑選各1名的女球證，而3名女球證雖然已先後擔任過第4球證，不過「擔正」的時機仍未出現。FIFA在周二（29日）公布，新一輪的球證委派，確定由Stephanie Frappart擔任德國與哥斯達黎加的生死戰球證。

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