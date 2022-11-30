世界盃2022︱德國對哥斯達黎加　將首度由女球證執法

今屆世界盃決賽周的其中一個話題，是首次在男子世界盃賽事，由女球證團隊執法。然而在首兩輪分組賽，3名的女球證都只是擔任第4球證，不過國際足協（FIFA）確定，首場女球證執法的比賽，是哥斯達黎加對德國的分組賽，而首位執法女球證是法國的Stephanie Frappart。
今屆世界盃的36名球證中，特別在歐亞非挑選各1名的女球證，而3名女球證雖然已先後擔任過第4球證，不過「擔正」的時機仍未出現。FIFA在周二（29日）公布，新一輪的球證委派，確定由Stephanie Frappart擔任德國與哥斯達黎加的生死戰球證。
兩名女旁證來自美洲
Stephanie Frappart在早前接受訪問時表示：「我們都知道壓力。不過我想這對我們沒有改變，冷靜、集中焦點、保持專注，不要想傳媒或其他的東西，集中在球場就好了。」對於有沒有收到球員或是領隊等的評語，Stephanie Frappart稱：「由我開始的時候，我一直得到球隊、球會以及球員的支持。我一直在場上是受歡迎的，所以我覺得自己像其他球證一樣。我一直都是受支持，我想之後也是。
至於Stephanie Frappart的兩名旁證，同樣是女球證，分別是來自巴西的Neuza Back及墨西哥的Karen Diaz Medina。而另外兩位女性主球證Salima Mukansanga及山下良美仍未確定在甚麼時候「擔正」。