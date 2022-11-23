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體育
2022-11-23 04:29:56
日報

世界盃2022｜德國硬拼日本 缺中鋒靠高位壓迫

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兩大歐洲勁旅，香港時間今晚E組分途出擊，其中「大賽球隊」德國在哈利法國際體育館(Khalifa International Stadium)，先遇東亞勁旅「藍武士」日本(23/11 21:00)，誓要一報上屆出局之辱；同組「狂牛兵團」西班牙同晚稍後登場，迎戰被視為此組實力最弱的哥斯達黎加。

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甘美治 基拿比 尤素法莫高高 紐亞 費歷克

德國上屆最終0比2受挫另一東亞勁旅南韓，史上首次分組賽出局，顏面無存；新帥費歷克去年接掌帥印，雖然德國在世盃外輕鬆出線，但今屆歐國聯表現平平，在沒有正宗箭頭下，欠缺贏波把握。費歷克賽前表示：「我們的踢法是要爭取主動，高位壓逼，令對手出錯。」

由於迪姆華拿受傷退隊，球隊近期嘗試用新星尤素法莫高高及富克洛掛帥；不過主帥在今場大戰會沿用之前歐國聯，鬥英格蘭打和3比3時的「4-2-3-1」陣式出戰，即將夏維斯推前，並由新星穆斯亞拿、及莊拿斯荷夫曼，輔助攻堅。至於一眾大將如湯馬士梅拿、甘美治、基拿比、根度簡及魯迪格，亦有機會上陣為德軍爭首勝。

富克洛

初入德軍的富克洛。

魯迪格

魯迪格

穆斯亞拿

新星穆斯亞拿

富安健洋候命登場

對手日本上屆躋身16強，但期間兩遇歐洲隊全敗；球隊同樣欠缺正前鋒，而且入選大軍有多達8人在德國兩級別聯賽搵食，雙方熟路。被批評戰術保守的教練森保一賽前「降溫」，表示今戰鬥4屆冠軍德國不是生死戰，只要集中精神應付好每場比賽便可。在比甲搵食的上田綺世，今場有機會出任單箭頭；但「藍武士」最大喜訊是阿仙奴守將、「通天老倌」富安健洋傷愈，隨時候命。

森保一

日本主帥森保一

上田綺世

上田綺世

富安健洋

富安健洋投入操練。

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