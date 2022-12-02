世界盃2022｜德國連續兩屆出局創尷尬紀錄 主帥費歷克：不值得晉級

德國雖然在世界盃Ｅ組最後一輪分組賽以4：2擊敗哥斯達黎加，惟由於西班牙爆冷1：2不敵日本，德國在得失球不及西班牙下飲恨，連續兩屆於分組賽出局。主帥費歷克賽後直言，今屆德國表現強差人意，不值得出線。同時，德國亦創下尷尬紀錄…

德國在首場比賽以1：2不敵日本，當時已令不少人大跌眼鏡。今場對哥斯達黎加許勝不許和的情況下，於下半場更一度落後1：2。幸好夏維斯發威，梅開二度助德國反勝，然而球隊仍難逃出局厄運。

賽後領隊費歷克說：「我對球隊上半場的表現感到失望和憤怒，不明為何可以讓對方追平。我們的計劃是在上半場攻入3到4球，但球隊有犯錯，我們共有16個機會，如果把握力能好一點……但我們明顯展現不出留在這個比賽的實力，這就是我們被淘汰的原因。」

至於老將湯馬士梅拿則表示：「這絕對是個災難！我不知道之後會如何，如果這是我最後一場（代表國家隊）的比賽，我想與德國的球迷說，這是一個極大的榮幸。我們曾經擁有過偉大的時刻，我在每場比賽中都盡心盡力應對。然而，今屆的成績卻令我們感到無能為力，我感到相當失望。」33歲的湯馬士梅拿很大機會會退出國家隊。