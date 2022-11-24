世界盃2022︱德軍掩咀抗議未受罰　伊斯蘭世界狠批反映文化衝突

因為FIFA以黃牌作威脅，警告7支球隊的隊長，不要戴上代表多元的「One Love」彩虹臂章，德國足協因此向國際體育仲裁法庭入稟，同時德國隊在賽前掩咀示意遭FIFA噤聲，而在看台上的德國內政部長Nancy Faeser，就戴上One Love臂章，與國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）同在看台觀戰。

德國隊在對日本的分組賽前，集體掩咀以示對國際足協（FIFA）的不滿。FIFA就未有對德國作出處分，然而德國隊在之後不敵日本，在伊斯蘭世界就引起嘲諷。英國媒體形容事件在西方社會及伊斯蘭世界的評價，就如在平衡宇宙一樣，反映雙方的文化差異。

德國足協之後在Twitter解釋事件：「我們想用我們的隊長臂章以展示我們德國國家隊的立場是多元和相互尊重。與其他國家團結一起，我們要讓我們的聲音被聽見。」德國足協之後再解釋「這不是政治聲明，人權是不能討價還價，這是理所當然的，但事實卻不能如此。這就是為甚麼我們的訊息是這麼重要，拒絕我們的臂章，就如同拒絕我們發聲，我們會堅定我們的立場。」

阿拉伯網民：你們只選擇你們在乎的

然而在伊斯蘭世界的看法並不如此，Twitter上亦有不少以阿拉伯文寫上的帖文，嘲笑德國隊的行動與比賽結果。不少帖文認為德國的行動是「侮辱」以及「挑釁」，並要求FIFA加重懲罰及壓力。「你們來我們的地方，你就要尊重的我們的宗教、我們的文化、我們的風俗和我們的法律，除此以外，你們可以將手放在任何的地方。」亦有帖文批評：「饑餓、貧窮、水源短缺，還有很多全球的問題，而你們只選擇這些你們在乎的。」