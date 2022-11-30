世界盃2022｜拉舒福特發威梅開二度 英格蘭大勝威爾斯 與美國攜手晉級

世界盃B組最後一輪分組賽，英格蘭由上仗擔任後備的拉舒福特梅開二度，加上菲爾科頓錦上添花，以3：0大勝威爾斯；另一場「美伊大戰」，美國憑普列錫一箭定江山，與英格蘭雙雙打入16強。

整個上半場基本上都是英軍天下。開賽9分鐘，拉舒福特接應哈利卡尼的直線，單刀狀態下起腳，過不了對方門將丹尼禾特。37分鐘，英格蘭從後場展開反擊，比靈咸作出數個突破後再傳予科頓射門，可惜未能命中目標。其後拉舒福特有一記斜身窩利攻門，同樣無功而還。補時階段，史東斯接應角球攻門，再一次過不了丹尼禾特。兩隊半場互交白卷。

今場「三獅軍團」排出相當進取的正選陣容，佐敦軒達臣、菲爾科頓及拉舒福特齊齊擔任正選。

換邊後僅4分鐘，英格蘭在禁區外博得罰球，拉舒福特直接破網，英軍領先1：0。1分鐘後，英格蘭前場壓逼得手，哈利卡尼傳予遠柱入楔的菲爾科頓輕鬆撞射入網，短短2分鐘內連入兩球。英軍得勢不饒人，68分鐘，拉舒福特個人表演，接應長傳再單人匹馬扭入禁區，左腳勁射破網，個人梅開二度。最終雙方再無紀錄，英軍以3：0大勝威爾斯，成功以小組首名晉級16強。

普列錫建功 美國險勝伊朗

另一場伊朗對美國的大戰，今場須取勝才出線的美國全場佔優，11分鐘，基斯甸普列錫接應傳中頭槌攻門，無功而還；27分鐘，回歸正選名單的伊朗門將比蘭華特救出添姆菲韋亞的近門頭槌，力保不失；33分鐘，韋亞再於禁區內起腳狂抽高出。38分鐘，普列錫接應達斯的傳中，第一時間撞射入網，美國取得領先。這個入球亦是普列錫在世界盃決賽周的首個入球。

伊朗下半場有一記黃金機會，然而沙文高度斯接應傳中再起腳，竟然射斜。最終美國得以保持勝果，1：0險勝伊朗，成功打入次圈。