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體育
2022-12-18 16:25:10

世界盃2022︱拒馬克龍邀請　賓斯馬堅持不返回卡塔爾

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賓斯馬被指拒絕返回法國大軍。(路透社)

賓斯馬被指拒絕返回法國大軍。(路透社)

在世界盃前夕才因傷離開卡塔爾的法國前鋒賓斯馬（Karim Benzema），婉拒了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的邀請，乘坐總統專機到卡塔爾為國家隊打氣。傳媒指，這位今屆金球獎熱門之一的射手，其實早已康復，但因為與迪甘斯似乎有一些問題，令他決定不返回國家隊。

賓斯馬在法國首仗前，因為拉傷而回國接受治療。而法國總統馬克龍，在賽前就邀請多位因傷缺席的球員，連同多位法國名宿白蘭斯（Laurent Blanc）、施丹（Zinedine Zidane）、柏天尼（Michel Platini）等，乘坐總統專機前赴卡塔爾，但賓斯馬就拒絕了邀請。而在首戰對澳洲受傷的盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）也不會在場。

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馬克龍專機抵達卡塔爾。(路透社)

馬克龍專機抵達卡塔爾。(路透社)

迪甘斯拒回應賓斯馬問題

在賽前的記者會，迪甘斯（Didier Deschamps）被問及與賓斯馬之間的問題：「這裡有些球員有傷，而卡廉（賓斯馬）也是其一。直至現時，我有24個球員要照顧。問這種問題（賓斯馬回歸）是愚蠢的。邀請受傷或是前球員到場，不是我負責，有些會出現，有些不。」

有傳賓斯馬其實已經康復，但在上周五（16日）在Instagram表示「我不感興趣」，被傳是就有關邀請的回應。而美國體育媒體ESPN就表示，賓斯馬仍然支持法國隊奪標，只是他仍保持着一點距離。

而除了賓斯馬，保羅普巴（Paul Pogba）、尼高路簡迪（N'Golo Kante）、派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）以及尼干古（Christopher Nkunku）都有受邀，並會與馬克龍及其夫人前往卡塔爾，至於1980年代的3屆法國足球先生居里斯（Alain Giresse）亦會隨行。

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