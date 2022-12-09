世界盃2022︱挫德國西班牙響名堂　日本3將成搶手貨

意大利傳媒報道，摩連奴（Jose Mourinho）領軍的羅馬除了早前到日本進行友賽之外，亦對引入日本球員感興趣，當中在對西班牙及德國皆取得入球的堂安律，成為球隊的目標。關注羅馬動向的網站就報道，球隊準備在未來數日開始尋求羅致堂安律的可能。而其他的目標，也包括鎌田大地及伊藤洋輝。

紅軍球迷建議三笘薰

至於關注英超利物浦的網站就指出，日本的三笘薰可能是利物浦填補左路進攻的人選。評論認為25歲的三笘在世界盃的表現，證明其擁有明星的潛質，同時也適合領隊高普（Jurgen Klopp）的打法，建議利物浦考慮。

目前效力英超白禮頓的三笘，在世界盃展開後身價就一直上升，他去年夏天以300萬歐元（約2,472.87萬港元）從日職的川崎前鋒轉投白禮頓，而現今身價已升到至少1,000萬歐元（約8,242.17萬港元）。而白禮頓的球迷網站指，在阿根廷的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、厄瓜多爾的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）以及三笘薰在世界盃的活躍表現，球隊可能在明年1月轉會窗期間失去這3位冒起的新星。

鎌田大地冀投大會

另外，日本中場的鎌田大地，在對克羅地亞的賽後曾表示：「為了讓日本成為更強的球隊，必須要更多球員效力大球會的球員。效力大球會的是不同的，即使在場的氣氛已不一樣。可以說是有着自信，或不能言喻的東西，我自己會想成為這樣的球員而努力。」不過鎌田表示，不打算在1月離隊：「一般而言，我認為沒有必要在冬季轉會。因為我們還在歐聯的16強，如果沒有問題，我會留在法蘭克福。」然而外國傳媒指，多支球隊有意待鎌田在今夏約滿後商討轉會，當中被點出的包括英超的熱刺以及德甲的多蒙特。