世界盃2022︱摩洛哥不滿球證未判12碼　向國際足協投訴

摩洛哥足協指出，在上半場的一次碰撞中，球證Cesar Ramos在法國守將迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）與保法爾（Sofiane Boufal）於禁區內接觸，不單未有給予摩國一個12碼，並且向保法爾出示黃牌。同時在下半場，後備上陣的沙廉艾馬拿（Selim Amallah）在等待隊友開罰球時被對手撞跌，但球證卻未有看到。

摩洛哥在世界盃的4強，不敵法國而未能晉身決賽。摩國足協就墨西哥球證Cesar Ramos的判決向國際足協（FIFA）作出投訴。

摩洛哥足協向FIFA去信，投訴球證的決定令摩洛哥失去2個12碼的機會，指多個專家裁判都認為這些決定應無可爭議。而摩洛哥亦指出，對於有關視像助理裁判（VAR）未有作出反應感到驚訝。

英國球評認同摩洛哥應獲12碼

前英超射手的塞頓（Chris Sutton）與前英格蘭守將的里奧費甸南（Rio Ferdinand）亦同意，有關的碰撞應該獲判12碼，並且對VAR未有運作感到質疑。里奧指：「我認為保法爾應是獲得12碼，而不是他犯規。

不過，無論FIFA的決定如何也不會影響有關摩洛哥要轉戰季軍戰的結果。而他們會在周末（17日）與克羅地亞爭奪季軍。