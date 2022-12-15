世界盃2022︱摩洛哥前鋒安尼斯利　創下有紀錄來最尷尬數據

為摩洛哥在8強戰攻入唯一一球，成為球隊晉級英雄的安尼斯利（Youssef En-Nesyri），在今場對法國的4強賽，卻創下自1966年有紀錄以來，最少觸球次數的紀錄。

效力西班牙西維爾的安尼斯利，在今屆賽事為摩洛哥攻入2球，已是球隊入球最多的球員。然而今仗面對法國的防線，他卻全場只觸球3次，並在67分鐘被調離陣。這是世界盃在1966年開始有紀錄以來，上陣逾45分鐘的球員之中觸球最少的一位。

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