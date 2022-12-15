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體育
2022-12-15 12:47:31

世界盃2022︱摩洛哥前鋒安尼斯利　創下有紀錄來最尷尬數據

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安尼斯利在對法國一仗創下有紀錄以來最少觸球。(路透社)

安尼斯利在對法國一仗創下有紀錄以來最少觸球。(路透社)

為摩洛哥在8強戰攻入唯一一球，成為球隊晉級英雄的安尼斯利（Youssef En-Nesyri），在今場對法國的4強賽，卻創下自1966年有紀錄以來，最少觸球次數的紀錄。

效力西班牙西維爾的安尼斯利，在今屆賽事為摩洛哥攻入2球，已是球隊入球最多的球員。然而今仗面對法國的防線，他卻全場只觸球3次，並在67分鐘被調離陣。這是世界盃在1966年開始有紀錄以來，上陣逾45分鐘的球員之中觸球最少的一位。

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仍有機會爭金靴

不過摩洛哥縱然在4強落敗，但周末還會與克羅地亞進行季軍戰。傳統上季軍戰雙方都會以副選上陣，同時也會讓隊中的前鋒爭取入球而成為最後神射手，而目前射手榜中，美斯（Lionel Messi）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）同以5球領先，但美斯就多1個助攻，而他們的隊友祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）與基奧特（Olivier Giroud）亦有4球緊隨。至於安尼斯利在季軍戰帽子戲法，將可追平前列的數字，然而克羅地亞的卡拉馬歷（Andrej Kramaric）亦有2個入球。

安尼斯利今仗僅3次觸球。(路透社) 安尼斯利今仗僅3次觸球。(路透社)
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