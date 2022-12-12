世界盃2022｜摩洛哥成功非僥倖 改革足總建足球學院種瓜得瓜

摩洛哥殺入世界盃4強創非洲歷史，源自2007年國王穆罕默德六世一個決定。熱愛足球的摩洛哥國王看到當時球隊不滯，決定大刀闊斧改革足總和興建多個足球學院，正如金句所言，你不一定要很厲害才能開始，但你要開始才能很厲害。

近十年摩洛哥發展快，世界排名由2010年的79節節上位至2022年的22名，源自三個因素：基建、人才、合適的教練。青訓分為3個階段，12至14歲、14至16歲及16至18歲。體育導向學校除了足球訓練，還教導歐洲文化等。若球員被收購，轉會費全數放在學院日常開支。摩洛哥12區設較小型國家足球學院，免卻因交通而錯過足球新星的可能，最好的青苗「晉升」往首都的穆罕默德六世足球學院。

青訓精英集中首都足球學院

對葡萄牙一箭定江山的前鋒安尼斯利（Youssef En-Nesyri）、效力昂熱的防守中場奧拿希（Azzedine Ounahi），都是這個制度下的優良產品。足總成立非洲首個女足職業聯賽，又推廣沙灘足球和五人足球，擴大了摩洛哥足球員基數，打下良好根基。